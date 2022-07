Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 24.07.22 | Überblick

Papst Franziskus bricht nach Kanada auf

ROM: Papst Franziskus bricht an diesem Sonntag zu seiner sechstägigen Reise nach Kanada auf. Das Oberhaupt der katholischen Kirche will am Vormittag in Rom sein Flugzeug in Richtung Edmonton besteigen, wo er gegen Sonntagmittag (Ortszeit) erwartet wird. Grund für die 37. Auslandsreise des Heiligen Vaters ist ein Besuch bei den Ureinwohnern Kanadas. Es wird erwartet, dass Franziskus bei ihnen um Vergebung für Missbrauch, Erniedrigung und Gewalt bittet, die in einst von der katholischen Kirche geführten Internaten an der indigenen Bevölkerung begangen wurden.

Brasilien: Bolsonaro-Partei trifft sich zur Kandidatenkür vor Wahl

RIO DE JANEIRO: Rund zweieinhalb Monate vor der Präsidentenwahl in Brasilien soll Amtsinhaber Jair Bolsonaro offiziell zum Kandidaten seiner Partei ernannt werden. Die Liberale Partei trifft sich dazu nach eigenen Angaben am Sonntag in Rio de Janeiro. Die Tagung wird von viel Symbolik geprägt. Sie soll 8.22 Uhr beginnen, und für 11.22 Uhr ist Präsident Bolsonaro angekündigt. Die Nummer 22 steht für die Liberale Partei bei der Wahl. Zudem wurde dazu aufgefordert, in Grün und Gelb der Landesflagge zu erscheinen.

Bundespräsident redet beim 500. Libori-Mahl in Paderborn

PADERBORN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Sonntag (19.00 Uhr) zu Gast beim 500. Libori-Mahl in Paderborn in Ostwestfalen. Dabei trägt sich Steinmeier zuerst ins Goldene Buch der Stadt ein, bevor er im historischen Rathaus zu den geladenen Gästen spricht. Das Jubiläum wurde wegen der coronabedingten Pause im Jahr 2021 auf 2022 verschoben. Der Heilige Liborius ist der Schutzheilige von Stadt und Erzbistum Paderborn. Die Gebeine des Bischofs von Le Mans in Frankreich wurden 836 nach Paderborn überführt.

Deutsche Sprinterinnen und Speerwerfer Weber in WM-Finals dabei

EUGENE: Speerwerfer Julian Weber kann am vorletzten Tag der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in den USA das deutsche Warten auf die erste Medaille beenden. Der Mainzer tritt in der Nacht zum Sonntag (3.35 Uhr MESZ/ZDF) in Eugene im Finale an. In der Qualifikation war dem deutschen Meister die drittbeste Weite gelungen. Die deutschen Sprinterinnen sind danach (4.30 Uhr MESZ/ZDF) im Endlauf über 4x100 Meter dabei. Die deutsche Männer-Staffel hatte den Einzug in das Finale (4.50 Uhr MESZ/ZDF) verpasst. Insgesamt werden im US-Bundesstaat Oregon sechs weitere Titel vergeben.

Tour-Finale in Paris: Däne Vingegaard vor Gesamtsieg

PARIS: Der dänische Radprofi Jonas Vingegaard steht vor seinem ersten Triumph bei der Tour de France. Der 25-Jährige geht am Sonntag als Gesamterster mit deutlichem Vorsprung vor Titelverteidiger Tadej Pogacar auf die 21. und letzte Etappe, auf der traditionell das Gelbe Trikot nicht mehr angegriffen wird. 115,6 Kilometern sind auf dem letzten Teilstück von der La Défense Arena in Paris bis zum Prachtboulevard Champs-Élysées noch zurückzulegen. Normalerweise ist die letzte Etappe eine Sache für die Sprinter.

Leclerc im Formel-1-Rennen in Frankreich im Vorteil

LE CASTELLET: Der WM-Zweite Charles Leclerc geht als Favorit in das Formel-1-Rennen in Frankreich. Der Monegasse startet am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) von der Pole Position in den Grand Prix in Le Castellet. Weltmeister Max Verstappen steht in seinem Red Bull in der Startaufstellung als Zweiter direkt neben Leclerc. Von Platz drei geht es für den Mexikaner Sergio Perez im zweiten Red Bull los. Ex-Weltmeister Sebastian Vettel hat als Zwölfter Chancen auf WM-Punkte, schwerer wird es für Mick Schumacher.