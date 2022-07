Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 17.07.22 | Überblick

Lady Gaga spielt einziges Deutschland-Konzert in Düsseldorf

DÜSSELDORF: Pop-Sängerin Lady Gaga startet am Sonntag (19.30 Uhr) in Düsseldorf ihre Welttournee «The Chromatica Ball». Es ist nicht nur das erste, sondern deutschlandweit auch das einzige Konzert der 36-Jährigen auf ihrer Konzert-Reise, die sie in viele Länder führen wird. Für das Publikum dürfte es eine spannende Frage sein, welche Performance sich der Weltstar für die neue Show zurechtgelegt hat. Neben ihren Hits ist Lady Gaga für politische Statements, ausgefallene Kostüme und provokante Auftritte bekannt. Zu dem Konzert in der NRW-Landeshauptstadt werden Zehntausende Fans erwartet.

Sprinter ermitteln bei Leichtathletik-WM ihre Schnellsten

EUGENE: Das 100-Meter-Finale der Männer ist der Höhepunkt zum Ende des zweiten Wettkampftages bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene. Das Rennen im US-Bundesstaat Oregon findet in der deutschen Nacht zum Sonntag (4.50 MESZ/ZDF) statt. Die Frauen ermitteln die schnellste Sprinterin dann in der deutschen Nacht zum Montag (4.50 Uhr MESZ/ARD) zum Abschluss des dritten Wettkampftages. Er beginnt mit dem Marathon der Männer, der am Sonntag bereits um 6.15 Uhr Ortszeit (15.15 Uhr MESZ/sportschau.de) gestartet wird.