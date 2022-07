Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 10.07.22 | Überblick

Baerbock setzt Asienreise in Japan fort - Besuch in Nagasaki

NAGASAKI: Außenministerin Annalena Baerbock setzt an diesem Sonntag ihre Asienreise mit einem Besuch in Japan fort. Zunächst will die Grünen-Politikerin in Nagasaki das Atombomben-Museum besuchen und mit Überlebenden des US-Atombombenabwurfes auf die Stadt vom 9. August 1945 sprechen. Allein in Nagasaki wurden damals etwa 70.000 Menschen durch direkte Einwirkung der Atombombe getötet, 75.000 weitere verletzt. Mit Studierenden einer Universität wollte Baerbock am Abend (Ortszeit) über Friedenspolitik und Globalisierung sprechen.

Titelverteidiger Djokovic im Wimbledon-Finale gegen Kyrgios

LONDON: Titelverteidiger Novak Djokovic aus Serbien und der ungesetzte Australier Nick Kyrgios spielen am Sonntag um den Titel in Wimbledon. Der 35 Jahre alte Djokovic geht als Favorit in die Partie auf dem Centre Court und will seinen vierten Wimbledon-Triumph in Serie und den siebten insgesamt. Kyrgios war nach einer Bauchmuskelverletzung des Spaniers Rafael Nadal kampflos in das erste Grand-Slam-Finale seiner Karriere eingezogen. Djokovic könnte mit dem 21. Titel bei einem der vier großen Turniere bis auf einen Triumph an Herrentennis-Rekordhalter Nadal herankommen.

Verstappen will Red-Bull-Heimsieg, Mick Schumacher wieder Punkte

SPIELBERG: Max Verstappen will mit einem Sieg beim Red-Bull-Heimrennen die orangefarbenen PS-Festspiele in der Steiermark perfekt machen. Der Formel-1-Weltmeister und WM-Spitzenreiter aus den Niederlanden startet nach seinem Sieg beim Sprintrennen von der Pole Position aus an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) auch in den Großen Preis von Österreich von Platz eins. Zweiter ist Charles Leclerc im Ferrari. Dahinter lauern Carlos Sainz im zweiten Ferrari und George Russell im Mercedes. Aus den Top Ten wird auch Mick Schumacher in Spielberg starten. Er belegte im Haas im Sprintrennen, das über die Startaufstellung des Grand Prix entscheidet, den neunten Platz und kann sich damit berechtigte Hoffnungen auf weitere WM-Punkte machen.