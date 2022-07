Das bringt der Sonntag

Deutsches Literaturarchiv erhält Vorlass von Autor Martin Walser

MARBACH: Der 95 Jahre alte Schriftsteller Martin Walser («Ein fliehendes Pferd», «Ein sterbender Mann») wird dem Deutschen Literaturarchiv Marbach (DLA) am Sonntag (16.00 Uhr) offiziell seinen sogenannten Vorlass überlassen. Neben den nahezu lückenlos überlieferten Entwürfen und Manuskripten seiner zahlreichen erzählerischen, dramatischen und essayistischen Werke und Übersetzungen sind nach DLA-Angaben auch 75 Tagebücher erworben worden, die Walser seit 1958 führe. Die Tagebücher sind bisher nur in Teilen ediert worden und eine wesentliche Quelle für Leben und Werk.

CSD-Demonstration in Köln - Hunderttausende Zuschauer erwartet

KÖLN: Hunderttausende Zuschauer werden am Sonntag (11.30 Uhr) zur CSD-Demonstration in Köln erwartet. Nach zwei Jahren mit starken Corona-Einschränkungen kann die Parade zum Christopher-Street-Day erstmals wieder in gewohnter Form durch die Innenstadt ziehen. Nach Angaben der Veranstalter nehmen rund 170 Fußgruppen und Wagen teil. Zur Eröffnung spricht unter anderem der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Niemeier und Maria wollen ins Wimbledon-Viertelfinale

LONDON: Jule Niemeier und Tatjana Maria spielen am Sonntag beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon jeweils um ihren erstmaligen Einzug ins Viertelfinale. Die 22 Jahre alte Niemeier trifft in der Runde der besten 16 im ersten Spiel auf dem Centre Court (14.30 Uhr MESZ) auf die Britin Heather Watson. Die zwölf Jahre ältere Maria bekommt es mit der an Nummer zwölf gesetzten Lettin Jelena Ostapenko zu tun und spielt auf Court 1 ebenfalls die erste Partie des Tages (14.00 Uhr).

Deutsche Basketballer empfangen in WM-Qualifikation Polen

BREMEN: Mit einem Heimspiel gegen Polen endet für Deutschlands Basketballer der erste Teil der WM-Qualifikation für 2023. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert geht am Sonntagabend (18.00 Uhr/Magentasport) als klarer Favorit in die Partie, obwohl die Mannschaft vom Spiel aus Estland wegen Problemen mit den Flügen erst mit stundenlanger Verspätung in der Nacht zum Samstag am Spielort Bremen eingetroffen war.

WM in Budapest: Punzel und Hentschel springen um Medaille

BUDAPEST: Am letzten Tag der Weltmeisterschaften in Budapest haben die Wasserspringerinnen Tina Punzel und Lena Hentschel Medaillenchancen. Das Duo, das bei den Olympischen Spielen in Tokio Bronze gewann, tritt zunächst ab 11.00 Uhr im Vorkampf beim Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett an. Das Finale steigt dann um 15.00 Uhr. Die Medaillenentscheidung vom Zehn-Meter-Turm bei den Männern fällt anschließend ohne deutsche Beteiligung. Am Abend spielen Italien und Spanien zum WM-Abschluss den Titel im Wasserball aus.

Vettel und Schumacher hoffen auf Aufholjagd in Silverstone

SILVERSTONE: Sebastian Vettel und Mick Schumacher müssen beim Formel-1-Rennen in Silverstone am Sonntag (16.00 Uhr) auf eine starke Aufholjagd hoffen. Vettel startet an seinem 35. Geburtstag beim Großen Preis von Großbritannien im Aston Martin nur von Rang 18. Landsmann Schumacher belegte bei der verregneten Qualifikation im Haas Rang 19. Erstmals auf der Pole Position beginnt Ferrari-Fahrer Carlos Sainz ein Formel-1-Rennen. Vor dem zehnten Saisonlauf führt Verstappen die Gesamtwertung mit klarem Vorsprung an.

Viel Geld winkt: Großer Preis im Springen der CHIO-Höhepunkt

AACHEN: Mit dem Springen um den Großen Preis von Aachen geht das weltweit größte Reitturnier an diesem Sonntag (14.30 Uhr) zu Ende. Die mit 1,5 Millionen Euro dotierte Prüfung ist ein Klassiker beim CHIO und zählt zum Grand Slam mit den Grand Prix im kanadischen Spruce Meadows, im niederländischen s'Hertogenbosch und in Genf. Den Reiterinnen und Reitern winken bei einem Sieg neben der Prämie von 500.000 Euro noch Boni bis zu einer Million Euro, sollten sie zuvor bei einem der drei anderen Springen erfolgreich gewesen sein.