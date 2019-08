Von: Redaktion DER FARANG | 11.08.19

Guatemala wählt neuen Präsidenten

GUATEMALA-STADT (dpa) - Guatemala entscheidet am Sonntag in einer Stichwahl über einen neuen Staats- und Regierungschef.



Die frühere First Lady Sandra Torres gewann die erste Runde der Präsidentenwahl am 16. Juni mit rund 25,5 Prozent der Stimmen. Der konservative Bewerber Alejandro Giammattei von der Partei Vamos kam auf knapp 14 Prozent.

Viertägiges Opferfest Eid al-Adha beginnt für Muslime weltweit

KAIRO/MEKKA (dpa) - Für mehr als eine Milliarde Muslime weltweit beginnt am Sonntag das Opferfest Eid al-Adha.



Das viertägige Fest während der Wallfahrt nach Mekka in Saudi-Arabien (Hadsch) erinnert an die Bereitschaft Abrahams, einen seiner Söhne zu opfern, um Gott seinen Glauben zu beweisen. Das Opferfest ist das wichtigste Fest im Islam. Sein Beginn richtet sich nach dem islamischen Mondkalender und kann in verschiedenen Ländern variieren.

DFB-Pokal: Besondere Brisanz in Osnabrück

BERLIN (dpa) - Am Sonntag stehen zwölf weitere Erstrunden-Partien im DFB-Pokal an.



Gefordert sind auch sechs Fußball-Erstligisten, die mit einem Sieg erfolgreich in die Saison starten wollen - die Außenseiter hoffen hingegen auf eine Pokal-Überraschung. Besondere Brisanz hat das Gastspiel von RB Leipzig beim VfL Osnabrück (15.30 Uhr).

Deutsche Basketballer vor erstem WM-Test - Schröder fehlt

TRIER (dpa) - Ohne ihren Topstar Dennis Schröder bestreiten die deutschen Basketballer den Auftakt-Test für die Weltmeisterschaft in China.



Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl trifft am Sonntag (18.00 Uhr) in Trier auf Schweden.

Sportkletterer starten in WM und Olympia-Qualifikation

HACHIOJI (dpa) - Ein Jahr vor ihrer Premiere bei den Olympischen Spielen beginnt für die Sportkletterer das erste wichtige Qualifikationsevent.



Bei der Weltmeisterschaft im japanischen Hachioji geht es an diesem Sonntag (03.00 Uhr/MESZ) mit der Qualifikation der Damen in der Disziplin Bouldern los. Einzige deutsche Starterin ist Afra Hönig aus Landshut.