Das bringt der Sonntag

Scholz und Habeck bei ostdeutschem Wirtschaftsforum

BAD SAAROW: Energieversorgungssicherheit in Zeiten von Krisen und Klimawandel, Transformation und die Gewinnung von Fachkräften: Das sind Schwerpunktthemen des ostdeutschen Wirtschaftsforums in Bad Saarow, welches am Sonntag beginnt. Zur Eröffnung wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprechen. Seine Rede hat nach Angaben der Veranstalter den Titel «Transformation gestalten». Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Verwaltung wollen bis Dienstag über aktuelle Transformationsprozesse diskutieren.

Französische Parlamentswahl geht in erste Runde

PARIS: In Frankreich geht die Parlamentswahl am Sonntag in die erste Runde. Kurz nach der Wiederwahl von Präsident Emmanuel Macron für eine zweite Amtszeit wählen die Französinnen und Franzosen ein neues Parlament. Ab 8.00 Uhr können die etwa 48,7 Millionen eingeschriebenen Wähler ihre Stimme abgeben. Abgestimmt wird über die 577 Sitze der Nationalversammlung. Für den Mitte-Politiker Macron geht es darum, sich wieder eine Parlamentsmehrheit zu sichern.

Pandemie und Fischerei im Mittelpunkt von WTO-Ministerkonferenz

GENF: Die 164 Mitgliedsländer der Welthandelsorganisation (WTO) verhandeln ab Sonntag in Genf über kontroverse Themen wie schädliche Fischerei-Subventionen und eine Patentaussetzung bei Corona-Medikamente. Ob die Handelsminister sich bis zum Abschluss der Konferenz am Mittwoch auf Abkommen einigen können, war völlig unklar. Hinzu kommt, dass der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mit den verheerenden Folgen im Rohstoff- und Agrarhandel das Treffen überschattet.

Tausende Biker zu Gottesdienst in Hamburg erwartet

HAMBURG: Nach zweijähriger Corona-Pause werden am Sonntag (12.00 Uhr) wieder Tausende Biker zum Hamburger Motorradgottesdienst (Mogo) in der Hauptkirche St. Michaelis (Michel) erwartet. Pastor Lars Lemke rechnet mit 3000 Teilnehmern, es könnten bei schönem Wetter aber auch deutlich mehr werden. Das Motto des 39. Mogo lautet «Du.Wir.Zusammen». Beim letzten Gottesdienst vor der Pandemie im Juni 2019 waren nach Polizeiangaben rund 20.000 Motorradfahrer gekommen.

Formel 1 in Baku: Leclerc attackiert WM-Führenden Verstappen

BAKU: Ferrari-Pilot Charles Leclerc will am Sonntag (13.00 Uhr) mit einem Sieg beim Formel-1-Rennen in Aserbaidschan den WM-Führenden Max Verstappen attackieren. Der Monegasse startet beim achten Saisonlauf in Baku schon zum sechsten Mal in diesem Jahr von Platz eins. Weltmeister Verstappen beginnt das Rennen als Dritter hinter seinem Red-Bull-Teamgefährten Sergio Pérez. In der Gesamtwertung liegt der Niederländer neun Punkte vor Leclerc.