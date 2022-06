Das bringt der Sonntag

Deutschland feiert sein Welterbe in Wismar

WISMAR: Von den Steinzeithöhlen der Schwäbischen Alb bis zur Hansestadt Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern: Deutschland feiert seine Unesco-Welterbestätten am Sonntag beim diesjährigen Welterbe-Tag. Rund 250 Führungen, Ausstellungen, Konzerte, digitale Angebote und Mitmachaktionen sind nach Angaben der deutschen Unesco-Kommission geplant. Die zentrale Veranstaltung findet in Wismar (11.00 Uhr) statt. Die Hansestadt ist gemeinsam mit Stralsund seit 20 Jahren anerkanntes Unesco-Weltkulturerbe. Die historischen Innenstädte gelten als Musterbeispiele mittelalterlicher Hansestädte.

Erstes Deutschland-Konzert: Die Rolling Stones in München

MÜNCHEN: Die Rolling Stones sind wieder in Deutschland: An diesem Sonntag (19.30) geben Mick Jagger und Co. im Münchner Olympiastadion das erste von zwei Deutschland-Konzerten. Ihre Europa-Tournee zum 60. Bandjubiläum hatten sie erst vor wenigen Tagen in Madrid vor rund 45.000 Fans gestartet - mit einer Hommage an Charlie Watts, den im vergangenen Jahr gestorbenen Schlagzeuger der Band, und vielen alten Hits wie «(I can't get no) Satisfaction», «Honky Tonk Women», «Jumpin' Jack Flash», «Sympathy for the Devil» oder «Sad Sad Sad».

Noch ein Sieg bis zur WM: Ukrainer müssen gegen Wales gewinnen

CARDIFF: Während ihr Heimatland unter dem russischen Angriffskrieg leidet, fehlt der ukrainischen Nationalmannschaft nur noch ein Sieg für die Qualifikation zur Fußball-WM Ende des Jahres in Katar. Um dieses große Ziel zu erreichen, muss die Mannschaft um den früheren Dortmunder Bundesliga-Profi Andrij Jarmolenko an diesem Sonntag (18.00 Uhr) in Cardiff Wales besiegen. Es geht um das letzte europäische Ticket für die Weltmeisterschaft. Das Endspiel der Playoffs hatte die Ukraine durch ein 3:1 in Schottland erreicht. Es war das erste Pflichtspiel seit Beginn des Krieges Ende Februar.

Rafael Nadal greift in Paris nach 14. French-Open-Titel

PARIS: Der spanische Tennisstar Rafael Nadal greift bei den French Open nach seinem 14. Titel. Der 36-Jährige trifft im Finale von Paris am Sonntag (15.00 Uhr/Eurosport) auf Casper Ruud. Für den 23 Jahre alten Norweger ist es das erste Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier. Nadal hat bislang 21 Mal in Melbourne, Paris, Wimbledon oder New York gewonnen und ist damit Grand-Slam-Rekordhalter. Im Halbfinale hatte der Spanier am Freitag von der Verletzung von Alexander Zverev profitiert.

Triathlon-Quartett peilt magische Marken von unter 7 und 8 Stunden an

KLETTWITZ: Angeführt von Olympiasieger und Ironman-Weltmeister Kristian Blummenfelt wollen insgesamt vier Profi-Triathletinnen und -Triathleten am Sonntag in der Lausitz für ein Novum sorgen. Unter Laborbedingungen und unter entsprechend veränderten Regeln wollen der Norweger Blummenfelt und der Brite Joe Skipper als erste die Distanz von 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen in unter sieben Stunden schaffen. Bei den Frauen peilen die Britin Katrin Matthews und die Schweizerin Nicola Spirig eine Zeit von unter acht Stunden an.