Das bringt der Sonntag

Scholz spricht zum 8. Mai und zum Ukraine-Krieg

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält am Sonntag eine Fernsehansprache zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 77 Jahren und zum Krieg in der Ukraine. Wie die Bundesregierung vorab mitteilte, ist es wegen des laufenden russischen Angriffs auf die Ukraine in diesem Jahr ein besonderes Gedenken zum 8. Mai. Die Ansprache soll am Abend von mehreren Sendern ausgestrahlt werden.

Schleswig-Holstein wählt neuen Landtag

KIEL: In Schleswig-Holstein wird am Sonntag der Landtag neu gewählt. Gut 2,3 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Als Favorit geht die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther in die Wahl. In den Umfragen lagen die Christdemokraten klar vor SPD und Grünen.

Bundestagspräsidentin Bas zum Weltkriegsgedenken in Kiew erwartet

KIEW: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wird am Sonntag in Kiew erwartet, wo sie an den Gedenkveranstaltungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 77 Jahren teilnehmen will. Sie folgt einer Einladung des ukrainischen Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk. Im Namen des Deutschen Bundestages will die SPD-Politikerin am Grabmal des Unbekannten Soldaten und am Denkmal für die ermordeten ukrainischen Juden in Babyn Jar Kränze niederlegen.

DGB startet Bundeskongress mit Rede Steinmeiers

BERLIN: Mit einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier startet der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) an diesem Sonntag in Berlin in einen fünftägigen Bundeskongress. Im Rahmen des alle vier Jahre stattfindenden sogenannten Parlaments der Arbeit soll am Montag die SPD-Politikerin Yasmin Fahimi zur neuen DGB-Vorsitzenden gewählt werden. Eröffnet wird der Kongress vom scheidenden DGB-Chef Reiner Hoffmann.

Gedenken und Demonstrationen zum Ende des Zweiten Weltkriegs

BERLIN: Zum 77. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa gibt es am Sonntag zahlreiche Gedenkveranstaltungen und Kundgebungen. So sind etwa in Berlin mehrere Hundert Teilnehmer für Veranstaltungen an den sowjetischen Ehrenmälern im Treptower Park und an der Straße des 17. Juni angemeldet. Auch in Städten wie Köln, Frankfurt am Main, Dresden, Hamburg, Freiburg, Hannover und Potsdam sind Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen geplant.

Kampf um Klassenerhalt: Bielefeld und Augsburg hoffen auf Bayern

BERLIN: Der VfB Stuttgart kann sich im Kampf um den Klassenerhalt mit einem Sieg am Sonntag zumindest den Platz in der Relegation sichern. Allerdings ist der Drittletzte der Fußball-Bundesliga nur Außenseiter in der Partie beim FC Bayern München (17.30 Uhr/DAZN). Dem Meister die Daumen drücken werden die Bielefelder, denn bei einem Sieg des VfB wäre die Arminia am 33. Spieltag bereits abgestiegen. Auch der FC Augsburg hofft auf München. Gewinnt der FC Bayern sein Heimspiel gegen den VfB, könnte selbst eine Augsburger Niederlage die Mission Klassenerhalt nicht mehr gefährden. Ansonsten reicht ein Punktgewinn bei Gastgeber RB Leipzig (19.30 Uhr/DAZN), der Punkte für die erneute Champions-League-Qualifikation benötigt.

Formel 1 gibt Grand-Prix-Debüt in Miami

MIAMI: Die Formel 1 fährt am Sonntag (21.30 Uhr) zum ersten Mal ein Rennen in der US-Metropole Miami. Als WM-Spitzenreiter startet Ferrari-Pilot Charles Leclerc in den fünften Saisonlauf. Der Monegasse hat in diesem Jahr genau wie Weltmeister Max Verstappen von Red Bull bisher zwei Rennen gewonnen.