Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 01.05.22 | Überblick

Gewerkschaftsaktionen am Tag der Arbeit - auch linke Szene aktiv

BERLIN/DÜSSELDORF/HAMBURG: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat den Tag der Arbeit am Sonntag in diesem Jahr unter die Überschrift «GeMAInsam Zukunft gestalten» gestellt. Bei der Hauptkundgebung in Berlin soll der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann auftreten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird bei der DGB-Kundgebung in Düsseldorf erwartet. In Nordrhein-Westfalen wird in zwei Wochen ein neuer Landtag gewählt. Im Aufruf des DGB heißt es: «Die Arbeitswelt steht vor großen digitalen und ökologischen Aufgaben. Doch wir können sie mitbestimmen. Der Wandel muss aber gemeinsam mit den Beschäftigten gestaltet werden: sozial, ökologisch, demokratisch.»

EHC Red Bull München gegen Eisbären Berlin vor ausverkaufter Kulisse

MÜNCHEN: Der EHC Red Bull München empfängt am Sonntag (15.15 Uhr/Magentasport und Servus TV) die Eisbären Berlin zum zweiten Playoff-Finalspiel um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson freut sich dabei auf eine mit 5533 Fans ausverkaufte Arena. Die Münchner konnten in der Serie Best-of-Five die erste Partie beim Vorjahreschampion gewinnen, der erst 24 Stunden zuvor ins Finale eingezogen war. Sie drehten am Freitagabend furios ein 0:3 und gewannen noch mit 4:3. Wer zuerst drei Spiele gewinnt, ist Meister. Die dritte Partie findet am Montag (19.30 Uhr) wieder in Berlin statt.

Radklassiker Eschborn-Frankfurt erstmals seit 2019 wieder am 1. Mai Foto - Archiv vom 28.04.

FRANKFURT/MAIN: Erstmals seit drei Jahren findet der deutsche Radklassiker Eschborn-Frankfurt an seinem Stammtermin am 1. Mai statt. Coronabedingt wurde das Rennen 2020 abgesagt und 2021 auf den Herbst verschoben. Am Sonntag (12.00 Uhr/Hessischer Rundfunk) geht es auf dem 183,9 Kilometer langen Kurs um die Nachfolger des Belgiers Jasper Philipsen, der im vergangenen September das traditionsreiche Rennen für sich entschieden hatte. Aus deutscher Sicht zählen Routinier John Degenkolb und Nils Politt zu den aussichtsreichen Anwärtern. Pascal Ackermann, Sieger des Jahres 2019, ist verletzungsbedingt nicht am Start.