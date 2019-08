Von: Redaktion DER FARANG | 04.08.19

Sommerkongress der Fridays-for-Future-Bewegung endet

DORTMUND (dpa) - Die erste bundesweite Tagung der Fridays-for- Future-Bewegung geht am Sonntag in Dortmund zu Ende.



Seit Mittwoch haben sich insgesamt rund 1700 Klimaaktivisten beim sogenannten Sommerkongress darüber ausgetauscht, wie das Weltklima am besten gerettet werden kann und was sie selbst dazu beitragen können. Insgesamt standen rund 200 Workshops, Podiumsgespräche und Arbeitsgruppen auf dem Programm.

Wahlkampfauftakt der AfD-Jugend Junge Alternative - Höcke zu Gast

COTTBUS (dpa) - Zum Wahlkampfauftakt der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative wird Thüringens AfD-Chef Björn Höcke in Cottbus erwartet.



Am Sonntag (ab 16.00 Uhr) will der AfD-Nachwuchs die heiße Phase für den Landtagswahlkampf einläuten. In Brandenburg wird wie in Sachsen am 1. September ein neues Parlament gewählt, in Thüringen am 27. Oktober.

Sieger bei Grill-Meisterschaften wird gekürt

FULDA (dpa) - In Fulda wird am Sonntag (10.00 Uhr) zum Abschluss der zweitägigen Deutschen Grillmeisterschaften der Grillkönig ermittelt.



Beim 24. Bundeswettbewerb dieser Art gehen 47 Teams auf dem Messegelände an den Start. Veranstalter ist die German Barbecue Association.

«Raketenmann» Zapata will wieder über Ärmelkanal fliegen

SANGATTE (dpa) - Frankreichs «Raketenmann» Franky Zapata will am Sonntag erneut versuchen, mit seinem Flugbrett den Ärmelkanal zu überqueren.



Der 40-Jährige aus Marseille war Ende Juli während eines ersten Versuchs beim Auftanken ins Meer gestürzt.

Verstappen startet erstmals von Formel-1-Pole - Arbeit für Vettel

BUDAPEST (dpa) - Max Verstappen startet am Sonntag (15.10 Uhr/Sky und RTL) zum ersten Mal in seiner Karriere von der Pole Position in ein Formel-1-Rennen.



Der 21 Jahre alte Red-Bull-Pilot will nach seinen Siegen in Österreich und Deutschland auch den Großen Preis von Ungarn gewinnen.

Finals-Ende: Sportler hoffen noch mal auf Begeisterung und Titel

BERLIN (dpa) - Am letzten Tag der Finals hoffen die mehr als 3.300 Sportler auf eine ähnliche Stimmung wie am Samstag.



Wenn am Sonntagabend das Spektakel mit zehn gleichzeitig ausgetragenen deutschen Meisterschaften zu Ende geht, werden insgesamt 202 Titelträger gekürt sein. Schon am Samstag hatten sich viele Sportler positiv über die Premiere des Multisport-Events geäußert.