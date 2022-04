Das bringt der Sonntag

BERLIN: Zahlreiche Corona-Schutzauflagen beendet

In weiten Teilen Deutschlands findet das Leben ab Sonntag wieder ohne die meisten alltäglichen Corona-Schutzauflagen statt. Nach dem geänderten bundesweiten Infektionsschutzgesetz sind in fast allen Ländern nur noch wenige allgemeine Vorgaben zur Eindämmung der Pandemie möglich. Dies sind Maskenpflichten etwa in Praxen, Kliniken, Pflegeheimen, Bussen und Bahnen sowie Tests beispielsweise in Schulen. Bundesweit besteht weiter Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen. Zusätzliche Auflagen gelten jetzt nur noch in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Papst trifft Migranten in Malta

VALLETTA: Für Papst Franziskus steht an Tag zwei seiner Malta-Reise ein politischer Höhepunkt auf dem Programm. Am Sonntagnachmittag will der Heilige Vater rund 200 Migranten in einer karitativen Einrichtung treffen. Das nach dem als volksnah geltenden Papst Johannes XXIII. benannte «Peace Lab» (Friedenslabor) beherbergt rund 50 Menschen. In Malta ist das Thema Migration sehr umstritten. Bootsmigranten machen sich immer wieder von Nordafrika in das kleinste EU-Land auf. Schiffe ziviler Seenotretter lassen die Behörden des südeuropäischen Landes mit rund 500.000 Einwohnern dagegen schon länger nicht mehr in ihre Häfen einlaufen.

Ungarn wählt ein neues Parlament - Plebiszit über Orbans Macht

BUDAPEST: Ungarns Bürger sind am Sonntag dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Letzten Umfragen zufolge liegt die rechtsnationale Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban wenige Prozentpunkte vor der geeint antretenden Opposition. Ihr Spitzenkandidat Peter Marki-Zay fordert als parteiloser Konservativer den zunehmend autoritären Regierungschef heraus. Dieser strebt eine vierte Amtszeit in Folge an. Die Wahllokale öffnen um 6.00 Uhr und schließen um 19.00 Uhr. Mit aussagekräftigen Ergebnissen wird am späten Abend gerechnet. Wahlkampfthemen waren unter anderen die Sicherung des Wohlstands und die Nähe der Orban-Regierung zu Russland.

Costa Rica hält Stichwahl um Präsidentenamt ab

SAN JOSÉ: Die Bürger Costa Ricas wählen am Sonntag einen neuen Staatspräsidenten. Der frühere Amtsinhaber José María Figueres von der Zentrumspartei PLN und der Ex-Finanzminister Rodrigo Chaves von der sozialdemokratischen PPSD treten bei der Stichwahl gegeneinander an. Figueres hatte in der ersten Wahlrunde am 6. Februar mit gut 27 Prozent die meisten Stimmen erhalten, Chaves kam auf knapp 17 Prozent. Um die Stichwahl abzuwenden, hätte ein Kandidat mindestens 40 Prozent der Stimmen erreichen müssen.

Serbien wählt Präsidenten und neues Parlament

BELGRAD: In Serbien wählen die Bürger am Sonntag den Präsidenten sowie ein neues Parlament. Klarer Favorit ist Amtsinhaber Aleksandar Vucic, der eine zweite Amtszeit in Folge anstrebt. Der Nationalist bestimmt in wechselnden Funktionen seit 2012 die Politik in Serbien. Das von seiner Serbischen Fortschrittspartei (SNS) dominierte Parlament war erst 2020 gewählt worden. Vucic ließ die Neuwahl vorziehen, um durch die Zusammenlegung mit der Präsidentschaftswahl die Vorherrschaft der SNS abzusichern. Die Wahllokale öffnen um 07.00 Uhr und schließen um 20.00 Uhr. Mit Ergebnissen wird am späten Abend gerechnet.

Mönchengladbach empfängt Mainz - Duell um Klassenverbleib in Augsburg

BERLIN: Borussia Mönchengladbach will trotz Personalsorgen seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga fortsetzten. Nach zuletzt zwei Siegen empfängt das Team von Trainer Adi Hütter an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zum Abschluss des 28. Spieltages den FSV Mainz 05. Dabei fehlen der Borussia aus unterschiedlichen gesundheitlichen Gründen Marcus Thuram, Jonas Hofmann, Tony Jantschke, Luca Netz und Marvin Friedrich. Im Kampf gegen den Abstieg ist zuvor (15.30 Uhr/DAZN) der VfL Wolfsburg beim FC Augsburg gefordert. Mit einem Sieg beim Tabellen-15. kann sich der 13. aus Niedersachsen weiter von der gefährdeten Zone absetzen.

Politt mit Außenseiterchancen bei der Flandern-Rundfahrt

ANTWERPEN: Der deutsche Radprofi Nils Politt geht am Sonntag mit Außenseiterchancen in die Flandern-Rundfahrt. Der 28 Jahre alte Klassiker-Spezialist war in der Vorbereitung durch mehrere Infekte geschwächt worden, fuhr jedoch am Mittwoch bei Quer durch Flandern auf einen beachtlichen fünften Platz. Für das 272,5 Kilometer lange Kopfsteinpflasterrennen wurden kurz vor dem Start die Favoritenrollen neu verteilt, da der belgische Straßenrad-Meister Wout van Aert wegen einer Corona-Infektion ausfällt. Deshalb gilt sein großer Rivale Mathieu van der Poel aus den Niederlanden als Top-Favorit.

Vorentscheidung im Titelkampf der Frauen: Wolfsburg gegen FC Bayern

WOLFSBURG: Im Titelkampf der Frauenfußball-Bundesliga fällt beim Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern eine Vorentscheidung. Der Tabellenführer empfängt am Sonntag (14.00 Uhr/Magentasport, NDR und BR) den Titelverteidiger aus München. Vor dem viertletzten Spieltag liegt der VfL einen Punkt vor dem Rivalen und hat das leichtere Restprogramm.