Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 27.03.22 | Überblick

Saarländer wählen neuen Landtag - Kommt ein Machtwechsel?

SAARBRÜCKEN: Im Saarland wird an diesem Sonntag (ab 08.00 Uhr) ein neuer Landtag gewählt. Mehr als 750.000 Bürgerinnen und Bürger sind im kleinsten Flächenland Deutschlands aufgerufen, über die Zusammensetzung des Parlaments und die Zukunft der großen Koalition von CDU und SPD zu entscheiden. Der Ausgang der Wahl verspricht spannend zu werden, denn jüngsten Umfragen zufolge könnte erstmals seit fast 23 Jahren die SPD an der Saar wieder stärkste Kraft werden.

Sommerzeit in Deutschland: Uhren werden in der Nacht vorgestellt

BRAUNSCHWEIG: Für die beginnende Sommerzeit nehmen viele Menschen eine Stunde weniger Schlaf gerne in Kauf. An diesem Sonntag werden in Deutschland und den meisten Ländern Europas die Uhren von 02.00 Uhr auf 03.00 Uhr vorgestellt. Bis zum letzten Sonntag im Oktober gilt dann wieder die sogenannte Sommerzeit.

Saisonfinale der Skispringer in Planica - Kobayashi vor Gesamtsieg

PLANICA: Die deutschen Skispringer um Topflieger Karl Geiger bestreiten an diesem Sonntag ihr großes Saisonfinale. Im letzten Weltcup eines langen Winters (10.00 Uhr/ARD und Eurosport) sollte der Gesamtsieg für den Japaner Ryoyu Kobayashi nur Formsache sein. Um den 25-Jährigen noch zu überholen, müsste Geiger beim Skifliegen im slowenischen Planica siegen und der souveräne Kobayashi dürfte nicht unter die besten 20 kommen. Als Favoriten auf den Tagessieg starten die starken Gastgeber, die auf ihrer Heimschanze bislang dominierten. Am Freitag belegten Slowenen die ersten vier Plätze. Am Samstag siegten die Lokalmatadoren im Teamwettbewerb.

Formel 1 in Saudi-Arabien: Perez erstmals auf Startplatz eins

DSCHIDDA: Erstmals in seiner Karriere startet der Mexikaner Sergio Perez am Sonntag (19.00 Uhr) von der Pole Position in ein Formel-1-Rennen. Der Red-Bull-Pilot ließ in der Qualifikation zum Großen Preis von Saudi-Arabien in Dschidda Ferrari-Fahrer Charles Leclerc hinter sich. Als Dritter beginnt sein spanischer Teamkollege Carlos Sainz den zweiten Saisonlauf auf dem ultraschnellen Stadtkurs. Weltmeister Max Verstappen ist im zweiten Red Bull Vierter.