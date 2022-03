Das bringt der Sonntag

Erste bundesweite Corona-Regeln fallen - unter Protest der Länder

BERLIN: Trotz hoher Infektionszahlen und massiver Kritik aus den Ländern fallen am Sonntag erste bundesweite Corona-Schutzauflagen weg. Fürs Zugfahren mit der Deutschen Bahn zum Beispiel werden dann keine 3G-Nachweise als Geimpfte, Genesene oder Getestete mehr benötigt. Die Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr gilt aber weiter.

Habeck führt politische Gespräche in Katar

DOHA: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) trifft sich am Sonntag in Doha mit dem Emir von Katar - Hauptthema sind Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG). Angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine will die Bundesregierung die Abhängigkeit von russischem Gas verringern und setzt dabei auf mehrere internationale Partner.

Konzert «Sound of Peace» und Demonstrationen gegen Ukraine-Krieg

BERLIN/HAMBURG: Mit Demonstrationen in mehreren deutschen Städten und einer musikalischen Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin wollen zahlreiche Menschen am Sonntag gegen den Krieg in der Ukraine protestieren. Die Friedensaktion «Sound of Peace» in Berlin (ab 12.00 Uhr) soll nach Angaben der Veranstalter «Europas größte musikalische Kundgebung» gegen den russischen Angriff auf die Ukraine sein.

Frankreich: Gedenken an Anschlag auf jüdische Schule vor zehn Jahren

TOULOUSE: Zehn Jahre nach einem islamistischen Anschlag auf eine jüdische Schule in Toulouse wollen die Präsidenten Frankreichs und Israels der Opfer gedenken. Neben Emmanuel Macron und Isaac Herzog nimmt an den Feierlichkeiten am Sonntag in Toulouse (15.00 Uhr) auch der Rat der jüdischen Institutionen Frankreichs (CRIF) teil.

Solidaritätsaktion: Kinos wollen «Klitschko» zeigen

BERLIN: Mehrere Kinos in Deutschland planen eine Spendenaktion für Menschen in der Ukraine. In rund 480 Filmtheatern soll am Sonntagabend der Dokumentarfilm «Klitschko» über die früheren Profiboxer gezeigt werden - er handelt von Wladimir Klitschko und seinem Bruder Vitali, dem heutigen Bürgermeister von Kiew. Die Erlöse der Vorstellungen sollen an die Aktion «Ein Herz für Kinder» für Kinderhilfsprojekte in der Ukraine gehen, wie der Branchenverband HDF Kino angekündigt hatte.

Letztes Rennen für Biathlet Lesser

BERLIN: Nach seinem Sensationssieg in der Verfolgung hofft Biathlet Erik Lesser im letzten Rennen seiner Karriere auf den nächsten Coup. Der 33-Jährige hat nach seiner Glanzvorstellung im Jagdrennen nun beste Karten, um auch im Massenstart am Sonntag (15.00 Uhr/ZDF und Eurosport) in Oslo erneut das Podium anzugreifen. Danach enden die Saison und Lessers Karriere.

BVB will dritten Sieg in Serie - Auch Bayer und RB gefordert

BERLIN: In der Fußball-Bundesliga steht zum Abschluss des 27. Spieltags am Sonntag das Rennen um die vorderen Plätze im Fokus. Der Tabellenzweite Borussia Dortmund will beim 1. FC Köln (19.30 Uhr/DAZN) den dritten Sieg in Serie und könnte einen wichtigen Erfolg im Titelkampf mit dem FC Bayern feiern. Für Bayer Leverkusen geht es beim VfL Wolfsburg (17.30 Uhr/DAZN) nach zuletzt wettbewerbsübergreifend vier Spielen in Serie ohne Sieg auch um wichtige Punkte im Kampf um die Champions League. Zuvor empfängt RB Leipzig, das ebenfalls noch um die Königsklassen-Teilnahme kämpft, Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/DAZN).

Formel-1-Weltmeister Verstappen jagt in Bahrain Leclerc

SAKHIR: Ferrari-Pilot Charles Leclerc geht am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/Sky) von der Pole Position ins erste Formel-1-Rennen des Jahres. Der Monegasse ließ in der Qualifikation sogar Weltmeister Max Verstappen im Red Bull direkt hinter sich. Für Ferrari komplettierte Carlos Sainz als Dritter einen starken Auftakt in Bahrain.