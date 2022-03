Das bringt der Sonntag

Proteste gegen Putin: Großdemos in mehreren Städten geplant

Berlin (dpa/bb) - In Berlin und anderen deutschen Großstädten wollen am Sonntag erneut Zigtausende Menschen gegen den Krieg Russlands in der Ukraine protestieren. In der Bundeshauptstadt (12.00 Uhr) meldete das Veranstalter-Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Umweltschutzinitiativen und Friedensgruppen allein 100.000 Teilnehmer an. Die Demonstration soll vom Berliner Alexanderplatz zur Straße des 17. Juni führen. Zuletzt hatten am 27. Februar, drei Tage nach Kriegsbeginn, mehr als Hunderttausend Menschen in Berlin demonstriert.

Parlamentswahl in Kolumbien: Friedenssitze für Opfer des Bürgerkriegs

BOGOTÁ: Sechs Jahre nach dem historischen Friedensabkommen zwischen der kolumbianischen Regierung und der linken Guerillaorganisation Farc sollen die Opfer des jahrzehntelangen Bürgerkriegs auch eine Stimme im Kongress erhalten. Bei der Parlamentswahl am Sonntag sind 16 Sitze im Abgeordnetenhaus für sie reserviert. Bei der Abstimmung werden insgesamt 170 Mandate im Abgeordnetenhaus und 102 Sitze im Senat vergeben.

Kardinal Marx feiert Queer-Gottesdienst

MÜNCHEN: Der Münchner Kardinal Reinhard Marx feiert am Sonntag (18.30 Uhr) einen Gottesdienst mit der Queer-Gemeinde in der Münchner Kirche St. Paul. Seit 20 Jahren schon gibt es diese katholischen Messen für queere Menschen und ihre Freunde in München. Dass zum Jubiläum der Erzbischof den Gottesdienst feiert, ist eine Besonderheit. Die katholische Kirche in Deutschland ringt schon seit Jahren um den Umgang mit homosexuellen, queeren Katholiken.

Zwei Wochen vor den Oscars: Bafta-Preisverleihung steigt in London

LONDON: Die Filme «Belfast», «The Power Of The Dog» und «Dune» gelten in diesem Jahr als Favoriten bei den als Baftas bekannten Britischen Filmpreisen, die am Sonntag in London verliehen werden. Das Science-Fiction-Epos «Dune» von Denis Villeneuve ist elfmal und damit am häufigsten nominiert, dürfte aber eher in den technischen Kategorien abräumen. Gute Chancen auf den begehrten Preis als Bester Film werden Kenneth Branaghs Drama «Belfast», das von einer Kindheit während des Nordirland-Konflikts erzählt, und dem Western-Drama «The Power Of The Dog» der Regisseurin Jane Campion eingeräumt.

Deutsches Team will bei Skiflug-WM Medaille - Kombinierer in Schonach

VIKERSUND: Im norwegischen Vikersund werden die Skiflug-Weltmeister in der Mannschaft gesucht. An diesem Sonntag (16.30 Uhr/ARD) wollen Karl Geiger und Co. nach dem durchwachsenen Einzel zumindest eine Team-Medaille holen. Die Favoriten sind aber Norwegen und Slowenien. Bei den Nordischen Kombinierern geht es beim Weltcup in Schonach um alles. Holt der Norweger Jarl Magnus Riiber oder der Österreicher Johannes Lamparter den Gesamtweltcup? Bei den Skispringerinnen will Katharina Althaus den letzten Sieg in diesem Winter feiern.