Das bringt der Sonntag

Ukraine-Krise: Scholz empfängt Kommissionspräsidentin von der Leyen

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird an diesem Sonntag EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu einem Gespräch im Kanzleramt empfangen. Das sagte ein Regierungssprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem «regelmäßig stattfindenden Meinungsaustausch» werde es um aktuelle europapolitische Themen gehen, auch mit Blick auf den informellen Europäischen Rat am 10. und 11. März. Dabei spiele auch der Angriff Russlands auf die Ukraine eine Rolle, hieß es weiter. Das Treffen ist für den Mittag (13.00 Uhr) angesetzt. Ein gemeinsamer Auftritt vor Journalisten sei bislang nicht geplant, hieß es weiter.

Einziges Sonntagsspiel: Hoffenheim beim 1. FC Köln zu Gast

BERLIN: In der letzten Partie am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der 1. FC Köln an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) die TSG Hoffenheim. Die Mannschaften können dabei auf die Unterstützung der Fans hoffen - 37.500 Zuschauer sind zugelassen, zuletzt durften nur 10.000 ins Kölner Stadion. In der Tabelle liegt Köln mit 36 Punkten zwei Plätze hinter dem Tabellensechsten Hoffenheim, der wieder den Sprung auf einen Champions-League-Platz schaffen kann. Das zweite Sonntagsspiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund war wegen zahlreicher Corona-Fälle bei den Mainzern abgesetzt worden. Es soll am 16. März nachgeholt werden.

Herrmann mit nächster Sieg-Chance in Finnland - Skispringer in Oslo

BERLIN: Nach ihrem Sprintsieg geht Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann beim Biathlon-Weltcup im finnischen Kontiolahti als Favoritin in das Verfolgungsrennen. Am Sonntag (12.45 Uhr/ZDF und Eurosport) startet die Sächsin mit fünf Sekunden Vorsprung vor der Norwegerin Tiril Eckhoff. Im Rennen der Männer in Nordkarelien hat Johannes Kühn nach Rang drei im Sprint knapp zwei Stunden nach Herrmann ebenfalls wieder gute Chancen auf die Podestplätze.