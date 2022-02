Das bringt der Sonntag

Sondersitzung des Bundestags zum Krieg in der Ukraine

BERLIN: Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine kommt der Bundestag an diesem Sonntag (11.00 Uhr) zu einer Sondersitzung zusammen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird dabei eine Regierungserklärung abgeben, daran schließt sich eine Aussprache an. Deutschland hatte am Samstag einen Kurswechsel vollzogen und angekündigt, die Streitkräfte der Ukraine mit schweren Waffen auszustatten.

Nach Europa-League-Spielen: Dortmund und Leipzig auswärts gefordert

BERLIN: Drei Tage nach dem Aus in der Europa League will Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga ein Erfolgserlebnis feiern. Zum Abschluss des 24. Spieltages muss der Tabellenzweite an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg jedoch nicht nur auf den weiterhin verletzten Torjäger Erling Haaland verzichten. Auch Marco Reus nach einem Schlag auf den Oberschenkel und Thomas Meunier wegen einer Muskelblessur fehlen. Zudem fehlen weiterhin Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou.

Nächster Slalom in Garmisch - Geiger will Gelb in Lahti verteidigen

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Nach seinem sechsten Platz am Samstag hofft Skirennfahrer Linus Straßer beim zweiten Slalom-Rennen in Garmisch-Partenkirchen auf einen Podiumsrang. Beim Heimrennen am Sonntag (9.10 Uhr) gehört der 29-Jährige vom TSV 1860 München erneut zu den Favoriten. Im finnischen Lahti geht für die nordischen Skisportler das erste Wochenende nach den Olympischen Winterspielen von Peking zu Ende. Karl Geiger will im Skisprung-Einzel sein Gelbes Trikot gegen den Japaner Ryoyu Kobayashi verteidigen. Die Kombinierer peilen nach einem unglücklichen Rennverlauf beim Teamsprint im Einzel die Rückkehr auf das Podium an.

Tuchel gegen Klopp: Chelsea und Liverpool bestreiten Ligapokal-Finale

LONDON: Im Endspiel des englischen Ligapokals treffen am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) die deutschen Trainerstars Thomas Tuchel mit dem FC Chelsea und Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool aufeinander. Für Tuchel und seine Blues ist es die Chance auf den zweiten Titel in dieser Saison nach dem Gewinn der Club-Weltmeisterschaft. Für Klopp, der den Ligapokal noch nie gewonnen hat, und die Reds wäre es die erste von vier möglichen Trophäen in dieser Spielzeit.