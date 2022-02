Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 20.02.22 | Überblick

Münchner Sicherheitskonferenz geht zu Ende - Rolle der EU im Fokus

MÜNCHEN: Die Zukunft der Europäischen Union ist am Sonntag ein Schwerpunktthema beim dritten und letzten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz. Auf dem internationalen Expertentreffen wird dazu auch EU-Ratschef Charles Michel sprechen. Außerdem diskutiert Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) mit Amtskollegen über Sicherheitspolitik. Beherrschendes Thema der Konferenz war seit Freitag der russische Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine und die Reaktion auf wachsende Spannungen mit Moskau. Im Westen wird befürchtet, dass der Kreml einen Einmarsch in sein Nachbarland vorbereitet. Russland dementiert Angriffsplanungen.

Schlussfeier in Peking: Winterspiele enden - Bob-Gold in Reichweite

PEKING: Mit der Schlussfeier gehen an diesem Sonntag (13.00 Uhr) die Olympischen Winterspiele in China zu Ende. Bob-Anschieber Thorsten Margis wird dabei das verbliebene deutsche Team als Fahnenträger in das Pekinger Vogelnest-Stadion führen. Zuvor hat Margis mit seinem Piloten Francesco Friedrich noch die Chance auf Gold im Viererbob. Der vierte und entscheidende Lauf beginnt um 4.20 Uhr deutscher Zeit. Johannes Lochner will Friedrich den erneuten Doppelsieg bei Olympia streitig machen.

Bayern gegen Fürth gefordert - Dortmund gegen Gladbach mit Brisanz

BERLIN: Nach zwei nicht gewonnenen Pflichtspielen nacheinander will der FC Bayern München zum Abschluss des 23. Spieltages seine Führung in der Fußball-Bundesliga festigen. Ein Sieg am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Tabellenletzten Greuther Fürth ist Pflicht, damit der Sechs-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund nicht weiter schmilzt. Die Borussen-Elf steht nach der bitteren 2:4-Europa-League-Heimpleite gegen die Glasgow Rangers unter Druck bei der Partie gegen Borussia Mönchengladbach (17.30 Uhr/DAZN).

Deutsche Fußballerinnen treffen in Norwich auf Olympia-Sieger Kanada

NORWICH: Die deutschen Fußballfrauen treffen in ihrer zweiten Partie beim Arnold Clark Cup im englischen Norwich am Sonntag (21.15 Uhr/ARD-Livestream) auf Olympia-Sieger Kanada. Das Vier-Nationen-Turnier gilt als wichtiger Gradmesser für die im Juli beginnende Fußball-Europameisterschaft. Zum Auftakt hatte Deutschland am Donnerstag ein etwas glückliches 1:1 gegen Spanien erkämpft. Kanada hatte gegen Gastgeber England ebenfalls 1:1 gespielt.