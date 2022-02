Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 13.02.22 | Überblick

Neuer Bundespräsident wird gewählt - Steinmeier vor zweiter Amtszeit

BERLIN: In Berlin tritt am Sonntag (12.00 Uhr) die Bundesversammlung zusammen, um einen neuen Bundespräsidenten zu wählen. Die Wiederwahl von Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier gilt als sicher. Er wurde von den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie von der CDU/CSU-Opposition nominiert. Zusammen haben sie in der Bundesversammlung eine breite Mehrheit, so dass alle drei Gegenkandidaten keine Chancen haben. Der 66-Jährige Steinmeier ist der fünfte Bundespräsident, der für eine zweite Amtszeit antritt.

Schweizer stimmen über Steuergelder für Medien ab

BERN: Bei einer Volksabstimmung entscheiden Schweizer am Sonntag darüber, ob Zeitungen, Zeitschriften und Online-Medien künftig staatlich gefördert werden sollen. Die Befürworter wollen die Presse als wichtige Säule der Demokratie stärken, die Gegner fürchten dagegen zu große Nähe der Medien zum Staat. Das Ergebnis dürfte sehr knapp ausfallen. Abgestimmt wird zudem über eine Einschränkung der Tabakwerbung, ein Verbot von Tierversuchen und die Abschaffung einer Stempelsteuer für Unternehmer, die mehr Investitionen fördern soll.

Dresden begeht Gedenktag mit Erinnerung und Versammlungen

DRESDEN: Mit zahlreichen Veranstaltungen wird am Sonntag in Dresden an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg vor 77 Jahren erinnert. Nach einer coronabedingten Pause 2021 ist das Gedenken diesmal wieder in Präsenz möglich. Mit der traditionellen Menschenkette soll ein Zeichen für Frieden und Versöhnung gesetzt werden, wie die Stadt mitteilte. Damit wehrt sich die Sächsische Landeshauptstadt gegen eine erneute Vereinnahmung des Jahrestages durch Rechtsextreme.

Berlinale zeigt neuen Film von Nicolette Krebitz

BERLIN: Bei der Berlinale geht der zweite Film mit deutscher Regie ins Rennen um den Goldenen Bären. Nicolette Krebitz soll am Sonntag ihr Projekt «AEIOU - Das schnelle Alphabet der Liebe» vorstellen. Der Film erzählt eine Liebesgeschichte zwischen einer älteren Schauspielerin (Sophie Rois) und einem jungen Mann, der ihr erst die Tasche klaut und später Sprechunterricht bei ihr nimmt. Im Wettbewerb läuft unter anderem auch der neue Film der französischen Schauspielerin Charlotte Gainsbourg.

Olympia: Zweimal Verfolgung im Biathlon - Eishockey-Team gegen USA

PEKING: Mit mäßigen Chancen geht das deutsche Biathlon-Team bei den Olympischen Winterspielen an diesem Sonntag in die Verfolgungsrennen. Die Damen mit Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann (10.00 Uhr) müssen ebenso wie die Männer (11.45 Uhr) Rückstände aus den Sprintrennen aufholen, wenn es noch eine Medaille geben soll. Das deutsche Eishockey-Team trifft in seinem letzten Vorrundenspiel auf die USA, die bislang zweimal gewannen.

Fußball-Bundesliga: Borussia Dortmund am Sonntag im Einsatz

BERLIN: Der Tabellenzweite Borussia Dortmund will seinen Vorsprung auf die Verfolger in der Fußball-Bundesliga am Sonntag halten. Der BVB spielt am Nachmittag (15.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Union Berlin, der dank der bisher starken Saisonleistung ganz nah an den Champions-League-Plätzen dran ist. Im Stadion An der Alten Försterei hat Dortmund bei zwei Versuchen in der Liga allerdings noch nie gewonnen. Zum Abschluss des 22. Spieltages empfängt die TSG 1899 Hoffenheim ab 17.30 (DAZN) Arminia Bielefeld.