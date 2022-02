Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 06.02.22 | Überblick

Scholz reist zu Antrittsbesuch in die USA - Treffen mit Biden

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Sonntag zu seinem Antrittsbesuch in die USA, der ganz im Zeichen der Ukraine-Krise stehen dürfte. Am Montag ist ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus geplant. Es handele sich zwar einerseits um einen «klassischen Antrittsbesuch», heißt aus Regierungskreisen in Berlin. Es sei aber auch «ein Besuch in besonderen Zeiten, in Krisenzeiten».

Queen Elizabeth II. feiert 70 Jahre auf dem Thron

SANDRINGHAM: Die britische Königin Elizabeth II. feiert am Sonntag ihr 70-jähriges Jubiläum auf dem Thron. Die Monarchin will den Tag auf dem ostenglischen Landsitz Sandringham verbringen, wo sie am Samstag bereits Ehrenamtliche und Bürger aus der Gegend empfangen und einen Jubiläumskuchen angeschnitten hatte. Es ist der erste Jahrestag ihrer Thronbesteigung, den die 95 Jahre alte Königin ohne ihren im vergangenen Jahr gestorbenen Mann Prinz Philip begehen muss.

Costa Rica wählt Nachfolger von Präsident Alvarado

SAN JOSÉ: In Costa Rica wird am Sonntag ein neuer Präsident gewählt. Die Verfassung des mittelamerikanischen Landes verbietet eine direkte Wiederwahl, es wird also eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger des seit knapp vier Jahren amtierenden Sozialdemokraten Carlos Alvarado bestimmt. Mehr als 20 Kandidaten stehen zur Wahl.

Rodler und Skispringer hoffen auf Olympia-Medaillen

PEKING: Nach Silber durch Katharina Althaus hoffen auch die deutschen Männer an diesem Sonntag auf eine Medaille im Skispringen bei den Olympischen Winterspielen in China. Allerdings gehörten die Mitfavoriten Karl Geiger und Markus Eisenbichler vor dem Wettbewerb von der kleineren Normalschanze (12.00 Uhr) dort bislang nicht zu den Stärksten. Sehr gut sieht es für Rodler Johannes Ludwig vor dem dritten (12.30 Uhr) und dem entscheidenden vierten Lauf (14.15 Uhr) aus. Ludwig liegt zur Halbzeit des olympischen Wettbewerbs auf Goldkurs, Felix Loch hat als Vierter noch Chancen auf Bronze.