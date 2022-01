Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 30.01.22 | Überblick

Parlamentswahl in Portugal: Regierende Sozialisten zittern um Sieg

LISSABON: Knapp elf Millionen Menschen sind am Sonntag in Portugal zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Fast alle Umfragen sagen einen knappen Sieg der Sozialistischen Partei (PS) von Ministerpräsident António Costa voraus. Damit wäre der seit Ende 2015 regierende 60-Jährige weiterhin auf die Unterstützung kleinerer linker Parteien angewiesen.

Ohne Bayern und BVB: Viertelfinale im DFB-Pokal wird ausgelost

BERLIN: Vier Bundesligisten und vier Zweitligisten sind bei der Auslosung des Viertelfinales im DFB-Pokal an diesem Sonntag (19.15 Uhr/ARD) noch dabei. Bei der Zeremonie während der ARD-«Sportschau» fehlen aber sowohl Rekordpokalsieger FC Bayern München als auch der zuletzt im Achtelfinale gescheiterte Cup-Verteidiger Borussia Dortmund. Im Topf sind die Erstligisten 1. FC Union Berlin, SC Freiburg, RB Leipzig und VfL Bochum sowie die Zweitligisten FC St. Pauli, Hamburger SV, Karlsruher SC und Hannover 96. Das Viertelfinale findet am 1. und 2. März statt, das Halbfinale am 19. und 20. April und das Endspiel am 21. Mai in Berlin.

Skispringer, Alpine und Kombinierer mit Olympia-Generalprobe

WILLINGEN: Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in der Heimat sind die Skispringerinnen und Skispringer noch einmal in Willingen gefordert. Beim letzten Wettkampf vor den Olympischen Winterspielen in Peking wollen sich Karl Geiger, Markus Eisenbichler und ihre Teamkollegen am Sonntag weiteres Selbstvertrauen holen. Schon am Montag steigen die Athletinnen und Athleten ins Flugzeug. In der Nordischen Kombination steht das Finale beim prestigeträchtigen Triple in Seefeld an. Beim Super-G der Damen in Garmisch- Partenkirchen hat Alpin-Skifahrerin Kira Weidle einen letzten Formcheck vor China.

Finale bei Australian Open: Nadal kämpft gegen Medwedew um Titel 21

MELBOURNE: Der spanische Tennisprofi Rafael Nadal kann im Endspiel der Australian Open am Sonntag (9.30 Uhr deutscher Zeit/Eurosport) seinen 21. Grand-Slam-Titel gewinnen. Zum Abschluss des zweiwöchigen Grand-Slam-Turniers trifft der 35-Jährige auf den zehn Jahre jüngeren russischen US-Open-Gewinner Daniil Medwedew. Mit einem Erfolg kürt sich Nadal zum alleinigen Rekordsieger bei den vier wichtigsten Tennis-Turnieren.