Von: Redaktion DER FARANG | 28.07.19

Nach Qualifikations-Desaster: Vettel startet von ganz hinten

HOCKENHEIM (dpa) - Sebastian Vettel muss von ganz hinten in sein Formel-1-Heimspiel am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) auf dem Hockenheimring starten.



Ein Problem mit der Luftzufuhr zum Turbolader seines Ferrari verhinderte am Samstag in der Qualifikation, dass eine Rundenzeit gemessen werden konnte. Vettels Aussichten auf seinen ersten Sieg auf dem Traditionskurs sind damit minimal. In den vorerst wohl letzten Grand Prix von Deutschland startet Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton von der Pole Position. Nico Hülkenberg im Renault hofft von Platz neun auf Punkte.

Wellbrock am letzten Tag der Schwimm-WM mit Medaillenchancen

GWANGJU (dpa) - Am letzten Tag der Schwimm-WM hat Langstreckenspezialist Florian Wellbrock am Sonntag gute Medaillenchancen.



Der 21-Jährige will im Finale über 1.500 Meter angreifen und gilt neben dem Ukrainer Michailo Romantschuk als größter Herausforderer von Olympiasieger Gregorio Paltrinieri aus Italien. Die erst 17 Jahre alte Brustschwimmerin Anna Elendt startet bei ihrer ersten WM überraschend ebenfalls im Endlauf über 50 Meter. Die Lagen-Staffel über 4 x 100 Meter kämpfen um Olympia-Tickets.

Tour de France endet in Paris: Letzte Siegchance für die Sprinter

PARIS (dpa) - Der Gesamtsieger und die Plätze sind ausgefahren, jetzt geht es um einen letzten prestigeträchtigen Tageserfolg auf den Champs-Élysées der französischen Hauptstadt.



Die 21. Etappe ist an diesem Sonntag (18.10 Uhr/One und Eurosport) das große Finale der 106. Tour de France. Auf den 128 Kilometern von Rambouillet nach Paris lauern keine großen Tücken mehr, das Gelbe Trikot, das in diesem Jahr der Kolumbianer Egan Bernal trägt, wird traditionell nicht mehr angegriffen. Stattdessen sind ein letztes Mal die Sprinter gefragt.

Zverev-Bezwinger Bassilaschwili gegen Rubljow im Hamburg-Finale

HAMBURG (dpa) - Im Finale des Tennisturniers am Hamburger Rothenbaum stehen sich am Sonntag (12.00 Uhr) Nikolos Bassilaschwili und Andrej Rubljow gegenüber.



Der Vorjahressieger aus Georgien hatte am Samstag Deutschlands besten Tennisspieler Alexander Zverev nach zwei abgewehrten Matchbällen bezwungen. Damit war für den ATP-Weltmeister aus Hamburg zum zweiten Mal nach 2014 in der Vorschlussrunde der Hansestadt Schluss. Im zweiten Halbfinale der mit 1,7 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung besiegte der aus Russland stammende Rubljow den Spanier Pablo Carreno Busta ebenfalls in drei Sätzen.