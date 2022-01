Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 02.01.22 | Überblick

Biden telefoniert mit ukrainischem Präsidenten Selenskyj

WASHINGTON: Nach seinem einstündigen Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin will US-Präsident Joe Biden an diesem Sonntag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonieren. Biden will dabei nach Angaben des Weißen Hauses den Aufmarsch russischer Truppen nahe der ukrainischen Grenze zur Sprache bringen. Thema sind auch die geplanten Unterredungen zwischen Moskau und Washington, die helfen sollen, den Ukraine-Konflikt zu entschärfen. Selenskyj erklärte über Twitter, es gehe darum, gemeinsame Positionen «für Frieden in der Ukraine und Sicherheit in Europa» abzustimmen.

Weitere Fußball-Bundesligisten starten in Rückrunden-Vorbereitung

BERLIN: Mehrere Clubs beginnen an diesem Sonntag ihre Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga. Der SC Freiburg, die TSG 1899 Hoffenheim und der 1. FC Köln starten mit dem Trainingsauftakt ins Jahr 2022. Bei Vize-Meister RB Leipzig sind für den Sonntag Tests angesetzt, der Trainingsauftakt folgt am Montag. Tabellenführer FC Bayern verschob seinen ursprünglich für Sonntag geplanten Trainingsstart am Neujahrstag kurzfristig auf Montag. Zuvor sollen alle Spieler, Trainer und Mitglieder des Betreuerstabs beim FC Bayern PCR-getestet werden.

Deutsches Team um Olympiasieger Zverev startet in ATP Cup

SYDNEY: Das deutsche Team um Olympiasieger Alexander Zverev startet am Sonntag in den ATP Cup der Tennisprofis. Erster Gegner beim Team-Event in der Vorbereitung auf die Australian Open ist Großbritannien. Jan-Lennard Struff trifft in Sydney zunächst auf Daniel Evans, bevor der Weltranglisten-Dritte Zverev gegen Cameron Norrie antreten muss. Zum deutschen Team in Australien gehören zudem Kevin Krawietz, Tim Pütz und Yannick Hanfmann.

Rodel-Weltcup in Winterberg - Pause für Tournee-Skispringer

WINTERBERG/GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Bei den deutschen Rodlerinnen geht es beim Heim-Weltcup in Winterberg am Sonntag nicht nur um Punkte, sondern auch um die interne Olympia-Qualifikation. Julia Taubitz und Anna Berreiter liegen dabei gut im Rennen, zwischen Natalie Geisenberger und Dajana Eitberger könnte es um einen weiteren Startplatz gehen. Die Vierschanzentournee legt vor dem dritten Wettkampf am Bergisel in Innsbruck einen Ruhetag ein.