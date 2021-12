Das bringt der Sonntag

Frankreich und Dänemark werden zu Corona-Hochrisikogebieten

BERLIN/DEN HAAG: Die Bundesregierung stuft Frankreich und Dänemark wegen hoher Corona-Infektionszahlen von diesem Sonntag an als Hochrisikogebiete ein. Damit gelten künftig bis auf Luxemburg alle Nachbarländer Deutschlands als Hochrisikogebiete. Die Niederlande verhängen kurz vor Weihnachten wegen der Omikron-Variante des Coronavirus einen neuen strengen Lockdown. Von diesem Sonntag an müssen fast alle Geschäfte, Gaststätten, Kultur- und Sporteinrichtungen, Schulen und Friseure schließen. Ausgenommen sind nur Läden wie Supermärkte und Apotheken.

Rechtsausleger gegen Studentenführer: Präsidentenwahl in Chile

SANTIAGO DE CHILE: Chile stimmt an diesem Sonntag über seinen künftigen Präsidenten ab. In der Stichwahl stehen sich der deutschstämmige Rechtspolitiker José Antonio Kast und der frühere Studentenführer Gabriel Boric gegenüber. Dann entscheidet sich auch, ob das südamerikanische Land mit dem Erbe der Pinochet-Diktatur bricht und sich vom neoliberalen Wirtschaftsmodell löst oder ob der gesellschaftliche Öffnungsprozess gestoppt wird.

Bundespräsident gedenkt Terroropfer vom Breitscheidplatz

BERLIN: Fünf Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gedenkt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntagabend der Opfer. Gemeinsam mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller besucht das Staatsoberhaupt eine Andacht in der Gedächtniskirche (18.45 Uhr) und hält dann eine Ansprache. Im Dezember 2016 hatte ein Attentäter einen entführten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gesteuert. Elf Menschen starben. Ein Mann erlag dieses Jahr im Oktober den Spätfolgen. Den ursprünglichen Fahrer des Lkw hatte der Terrorist ebenfalls getötet.

Verteidigungsministerin besucht deutsche Soldaten in Litauen

BERLIN: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht reist an diesem Sonntag zu den in Litauen eingesetzten deutschen Soldaten. Die SPD-Politikerin will sich in dem baltischen Land einen Überblick über den Nato-Einsatz verschaffen. Die Bundeswehr stellt etwa die Hälfte der 1200 Männer und Frauen des multinationalen Nato-Kampfverbandes in Litauen.

«Sportler des Jahres» werden in Baden-Baden gekürt

BADEN-BADEN: Zum 75. Mal werden am Sonntagabend (22.15 Uhr/ZDF) in Baden-Baden die «Sportler des Jahres» gekürt. In der ZDF-Sendung aus dem Kurhaus werden die Nachfolger von Leichtathletin Malaika Mihambo, Eishockey-Nationalstürmer Leon Draisaitl und dem FC Bayern bekannt gegeben. Die Erfolge bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio dürften die Wahl prägen.

Bundesliga-Hinrunde endet mit Spielen in Freiburg und Köln

BERLIN: Mit den letzten beiden Begegnungen des 17. Spieltages geht an diesem Sonntag die Hinrunde der Fußball-Bundesliga zu Ende. Zunächst stehen sich ab 15.30 Uhr (DAZN) der SC Freiburg und Bayer Leverkusen gegenüber. Der 1. FC Köln und der VfB Stuttgart beschließen danach (17.30 Uhr/DAZN) das Bundesliga-Jahr 2021.

Tournee-Generalprobe für Skispringer - Erste Biathlon-Massenstarts

ENGELBERG: Für die Skispringer um Karl Geiger steht am Sonntag in Engelberg in der Schweiz die Generalprobe für die Vierschanzen-Tournee an. Der letzte Biathlon-Weltcup in diesem Jahr endet im französischen Le Grand-Bornand mit den ersten Massenstartrennen im Olympia-Winter. In Alta Badia in Italien geht es für die alpinen Männer mit einem Riesenslalom weiter. Die alpinen Damen fahren in Val d'Isere in Frankreich einen Super-G. In Österreich bei den Nordischen Kombinierern heißt es: Wer kann Jarl Magnus Riiber aus Norwegen schlagen?

Deutsches Darts-Duell in London: Hempel gegen Schindler

LONDON: Bei der Darts-WM in London kommt es zu einem deutschen Erstrundenduell. Die beiden Trainingspartner Florian Hempel und Martin Schindler treffen am Sonntagabend (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) aufeinander. Der ehemalige Handballer Hempel debütiert bei der WM, für Schindler ist es bereits die dritte Teilnahme. Der Sieger bekommt es in der zweiten Runde mit dem belgischen Starspieler Dimitri van den Bergh zu tun.