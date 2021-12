Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 12.12.21 | Überblick

Scholz reist zu Antrittsbesuch nach Warschau

WARSCHAU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Sonntag zu seinem Antrittsbesuch nach Polen. In Warschau wird er von Regierungschef Mateusz Morawiecki mit militärischen Ehren empfangen. Im Mittelpunkt des anschließenden Gesprächs sollen nach Angaben eines Regierungssprechers in Berlin bilaterale, europäische und internationale Themen stehen. Anlass der Begegnung in Warschau ist auch das 30. Jubiläum des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland. Zum Abschluss des Besuchs wird Scholz einen Kranz am Grabmal des Unbekannten Soldaten, Polens zentraler Gedenkstätte, niederlegen.

G7-Außenminister wollen Signal für Demokratie senden

LIVERPOOL: Die Außenministerinnen und Außenminister der führenden westlichen Wirtschaftsmächte wollen zum Abschluss ihres Treffens in Liverpool am Sonntag gemeinsam ein Signal für Freiheit und Demokratie senden. Die britische Gastgeberin Liz Truss sagte schon vor Beginn des Treffens, die G7-Staaten, zu denen neben Großbritannien und Deutschland auch Frankreich, die USA, Italien, Kanada und Japan gehören, müssten als vereinte Front «Stellung gegenüber Aggressoren beziehen, die versuchen, die Freiheit zu untergraben».

Österreich beendet Lockdown - Regional unterschiedliche Schritte

WIEN: Mit dann regional unterschiedlichen Konzepten endet am Sonntag der dreiwöchige Lockdown in fast ganz Österreich. Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind wieder offen, am Montag folgt der Handel. In den Bundesländern Tirol, Vorarlberg und Burgenland öffnet am Sonntag auch die Gastronomie und Hotellerie. In anderen Bundesländern wie Salzburg, Niederösterreich und Wien können Restaurants und Hotels erst in einigen Tagen oder in einer Woche wieder Gäste empfangen. Das Bundesland Oberösterreich bleibt bis zum 17. Dezember im Lockdown. Bundesweit gelten eine FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen sowie eine Sperrstunde für die Gastronomie um 23.00 Uhr. Die Nachtgastronomie und die Après-Ski-Lokale bleiben zu.

Neukaledonien stimmt zum dritten Mal über Trennung von Frankreich ab

NOUMÉA/PARIS: Das französische Überseegebiet Neukaledonien stimmt am Sonntag zum dritten und vorerst letzten Mal über seine Unabhängigkeit von Frankreich ab. Etwa 185.000 Wahlberechtigte können ihre Stimme abgeben. Bei den vorherigen zwei Referenden im November 2018 und Oktober 2020 sprach sich jeweils eine Mehrheit auf dem Archipel im Südpazifik gegen die Unabhängigkeit aus. Das Abkommen von Nouméa von 1998 hatte im Rahmen der Dekolonialisierung Neukaledoniens bis zu drei Volksabstimmungen über eine Abspaltung vorgesehen.

Weltkriegsbombe soll am Sonntag in Berlin entschärft werden

BERLIN: Eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Sonntag in Berlin-Gesundbrunnen entschärft werden. Sie wurde vor gut drei Wochen bei Bauarbeiten auf dem Gelände des Jüdischen Krankenhauses an der Iranischen Straße im Bezirk Mitte entdeckt. Anwohner in einem Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle sind aufgerufen, ihre Wohnungen und den Sperrkreis bis spätestens 6.00 Uhr zu verlassen, wie Polizei, Feuerwehr, Innenverwaltung und die Bezirksämter Mitte und Reinickendorf gemeinsam mitteilten. Beim Aufenthalt innerhalb des Sperrkreises bestehe Lebensgefahr.

Finale des WM-Duells der Formel 1: Verstappen oder Hamilton?

ABU DHABI: Die Formel-1-Krönung steht bevor: Beim Großen Preis von Abu Dhabi entscheidet sich, wer in diesem Jahr nach einem mitreißenden Zweikampf zwischen Herausforderer Max Verstappen und Titelträger Lewis Hamilton die Weltmeisterschaft gewinnt. Beide werden an diesem Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky) nebeneinander aus der ersten Reihe starten. Verstappen sicherte sich am Samstag die Pole Position in seinem Red Bull vor Hamilton im Mercedes.

Nächster Anlauf: Aufsteiger Greuther Fürth will ersten Sieg

BERLIN: Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth unternimmt am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga den nächsten Anlauf, um endlich den ersten Saisonsieg zu holen. Die mit nur einem Punkt abgeschlagen am Tabellenende liegenden Franken empfangen an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) den 1. FC Union Berlin. Zum Abschluss des Spieltages treffen danach (17.30 Uhr/DAZN) Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen aufeinander, die wie Union am Donnerstag im Europapokal aktiv waren.

Heimspiel-Sonntag für Skispringer, Bobsportler und Rodler

KLINGENTHAL: In Klingenthal steht am Sonntag für die deutschen Skispringer der große Abschluss des Heim-Weltcups auf dem Programm. Karl Geiger und Markus Eisenbichler werden in Sachsen auf der Großschanze gefordert sein. Beim Bob-Weltcup in Winterberg fährt Olympiasiegerin Mariama Jamanka zum zweiten Mal in diesem Winter mit Deutschlands schnellster Sprinterin Alexandra Burghardt. Beim Rodel-Weltcup in Altenberg hofft Olympiasieger Felix Loch auf seinen ersten Saisonsieg.

Handball-Frauen zum WM-Hauptrundenabschluss gegen Dänemark

GRANOLLERS: Das letzte Hauptrundenspiel bei der Weltmeisterschaft ist für die deutschen Handballerinnen zugleich die Generalprobe für das Viertelfinale. Im Duell mit Dänemark geht es für die DHB-Auswahl am Sonntag (20.30 Uhr/Sportdeutschland.tv) in Granollers nach dem vorzeitig gesicherten Weiterkommen noch um den Gruppensieg, der für den weiteren Turnierverlauf aber nicht relevant ist.