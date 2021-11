Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 21.11.21 | Überblick

Bulgarien bestimmt neuen Präsidenten bei Stichwahl

SOFIA: In Bulgarien entscheidet eine Stichwahl am Sonntag über den neuen Präsidenten des EU-Landes. Amtsinhaber Rumen Radew tritt gegen den Rektor der Universität Sofia, Anastas Gerdschikow, an. Politologen geben dem 58 Jahre alten General der Reserve Radew mehr Siegeschancen als seinem Herausforderer. Die Stichwahl war notwendig geworden, weil Radew bei der ersten Wahlrunde vor einer Woche seine Wiederwahl mit gut 49 Prozent der Stimmen knapp verfehlt hatte.

Chile wählt neuen Präsidenten

SANTIAGO DE CHILE: Die Chilenen wählen am Sonntag einen neuen Präsidenten. In der ersten Runde bewerben sich sieben Kandidaten um das höchste Staatsamt. Zu den Favoriten zählen der erst 35-jährige Linkspolitiker Gabriel Boric und der deutschstämmige Rechtsaußen-Kandidat José Antonio Kast. Erreicht kein Bewerber die absolute Mehrheit, treffen die beiden stärkten Kandidaten im Dezember bei einer Stichwahl aufeinander.

Hamilton startet als Favorit in Formel-1-Premiere in Katar

DOHA: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton kann den Rückstand auf Herausforderer Max Verstappen beim Großen Preis von Katar weiter verkürzen. Der Brite startet am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) von der Pole Position in das Rennen nördlich von Doha. Noch führt Red-Bull-Fahrer Verstappen in der Gesamtwertung mit 14 Punkten vor dem Titelverteidiger. Der Niederländer geht von Startplatz zwei in den ersten Grand Prix in dem umstrittenen Wüstenstaat.

Freiburg kann gegen Frankfurt Champions-League-Platz festigen

BERLIN: Der SC Freiburg kann in der Fußball-Bundesliga seinen Platz in den Champions-League-Rängen festigen. Mit einem Sieg an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Eintracht Frankfurt können die Breisgauer zudem den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München auf drei Punkte verkürzen, nachdem sie am vergangenen Spieltag gegen den deutschen Meister noch die erste Saisonniederlage kassiert hatten. Zum Abschluss des 12. Spieltages empfängt der 1. FSV Mainz 05 den 1. FC Köln (17.30 Uhr/DAZN) und kann mit einem Erfolg weiter Anschluss an die Europacup-Ränge halten.

Nächstes Skisprung-Einzel - Dürr will Erfolg im Slalom wiederholen

FRANKFURT/MAIN: Zum Abschluss des ersten großen Wintersport-Wochenendes stehen erneut einige Höhepunkte an. Die Skispringer absolvieren im russischen Nischni Tagil am Sonntag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) ein weiteres Einzel in winterlicher Kälte. Spannend wird es auch bei den Rodlern, wenn auf der Olympia-Bahn in China erst die Frauen (10.55 Uhr) und anschließend die Teamstaffeln (14.25 Uhr) an den Start gehen. Im finnischen Levi will Lena Dürr ihren sensationellen dritten Platz vom Vortag wiederholen. Es wird erneut ein Slalom (ab 10.30 Uhr) absolviert.