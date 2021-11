Das bringt der Sonntag

Krisentreffen in Österreich über Lockdown für Ungeimpfte

WIEN: In Österreich kommen an diesem Sonntag Bund und Länder zusammen, um über einen Corona-Lockdown für Ungeimpfte zu beraten. Bundeskanzler Alexander Schallenberg erwartet bei dem Spitzentreffen in Wien grünes Licht, um die vierte Welle der Pandemie besser bekämpfen zu können. Im Vorfeld zeichnete sich unter den Länderchefs breite Zustimmung ab. Nach dem durchgesickerten Entwurf der neuen Verordnung soll der Lockdown bereits am Sonntag um Mitternacht in Kraft treten und vorerst bis 24. November gelten. Ungeimpfte dürften Haus oder Wohnung nur noch aus dringenden Gründen verlassen. Schon jetzt sind die Einschränkungen für Ungeimpfte groß, etwa durch die 3G-Regel am Arbeitsplatz und die 2G-Regel im öffentlichen Leben.

Bulgarien wählt Präsident und Parlament

SOFIA: In Bulgarien wird an diesem Sonntag zum dritten Mal in diesem Jahr ein neues Parlament gewählt. Die Abstimmung wurde notwendig, weil auch die erst im Juli gewählte Volksversammlung keine regierungsfähige Mehrheit zustande bringen konnte. Zudem sind in dem EU-Land 6,7 Millionen Stimmberechtigte aufgerufen, ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Insgesamt bewerben sich 23 Kandidaten. Amtsinhaber Rumen Radew gilt als Favorit. Sollte keiner mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereinigen, entscheidet eine Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten.

Argentinien wählt neues Parlament - Regierung droht Schlappe

BUENOS AIRES: In Argentinien wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise droht der linken Regierung von Präsident Alberto Fernández eine Niederlage. Nach allen Umfragen wird sein Bündnis «Frente de Todos» («Front aller») deutlich schlechter abschneiden als die konservative Bewegung «Juntos por el Cambio» («Gemeinsam für den Wandel»). Mit ersten Prognosen und dann auch ersten Ergebnissen wird in der Nacht zum Montag (MEZ) gerechnet.

Wahlkampf beim DOSB: Mögliche Hörmann-Nachfolger stellen sich vor

DÜSSELDORF: Im Rennen um die Nachfolge des umstrittenen DOSB-Chefs Alfons Hörmann beginnt am Sonntag in Düsseldorf das Schaulaufen der Kandidaten. Bei einer gemeinsamen Konferenz der Verbändegruppen im Deutschen Olympischen Sportbund können die drei von einer Findungskommission nominierten Anwärter für die DOSB-Präsidentschaft für sich werben. Die frühere Weltklassefechterin Claudia Bokel, der CSU-Politiker Stephan Mayer und der noch amtierende Tischtennis-Weltverbandspräsident Thomas Weikert stellen sich und ihre Pläne nacheinander vor.

Mit kleinem Kader gegen Armenien: Flick will Sieg zum Jahresabschluss

ERIWAN: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet gegen Armenien das letzte Länderspiel des Jahres. Zum Abschluss der WM-Qualifikation muss Bundestrainer Hansi Flick am Sonntag (18.00 Uhr/MEZ/RTL) im Republican Stadium von Eriwan auf zahlreiche Stammkräfte verzichten. Nach dem Ausfall des Quarantäne-Quintetts um den corona-infizierten Niklas Süle fehlen unter anderen auch dessen Münchner Vereinskollegen Leon Goretzka wegen einer Halsverletzung und Kapitän und Schlussmann Manuel Neuer, der von Flick geschont wird. Im Tor wird Stelle Marc-André ter Stegen stehen, die Rolle als Spielführer übernimmt Thomas Müller in seinem 110. Länderspiel.

Zverev startet mit Partie gegen Berrettini ins Tennis-Saisonfinale

TURIN: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev tritt beim Saisonabschluss der acht besten Profis des Jahres in Turin am Sonntag (21.00 Uhr/Sky) zu seinem ersten Match an. Der 24-jährige Hamburger trifft zum Auftakt der Vorrunde der ATP Finals in der roten Gruppe auf den Italiener Matteo Berrettini. Gegen den Wimbledon-Finalisten hat Zverev drei von bisher vier Matches gewonnen. Im ersten Spiel der Gruppe stehen sich der russische US-Open-Sieger und Titelverteidiger Daniil Medwedew und der polnische Außenseiter Hubert Hurkacz gegenüber (14.00 Uhr).