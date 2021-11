Das bringt der Sonntag

Bayern verschärft Corona-Regeln - FFP2-Maske und PCR-Test

MÜNCHEN: In Bayern gelten von Sonntag an verschärfte Corona-Regeln. Grund dafür ist die hohe Zahl belegter Intensivbetten. Zutritt zu Gasthäusern und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen haben dann nur noch Geimpfte, Genesene und Menschen mit negativem PCR-Test. Ein Antigen-Schnelltest reicht nicht mehr. Außerdem muss generell wieder eine FFP2-Maske getragen werden. In Regionen, in denen die Zahl der Neuinfektionen und der Intensivpatienten besonders hoch ist, gelten noch strengere Regeln.

EKD-Synode in Bremen - Nachfolger für Bedford-Strohm gesucht

BREMEN: Mit einem Gottesdienst im Bremer Dom beginnt am Sonntag (9.30 Uhr) die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Auf der Tagung soll ein neuer Ratsvorsitz der EKD gewählt werden. Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm tritt nicht mehr an. Er war sieben Jahre oberster Vertreter des deutschen Protestantismus und erstattet am Sonntag seinen Abschlussbericht. Auch der Rat der EKD mit 15 Mitgliedern wird neu besetzt. Die Wahlen finden am Dienstag und Mittwoch statt.

Nicaragua wählt - Keine Hürden für Ortega nach Verhaftungswelle

MANAGUA: In einer höchst umstrittenen Wahl strebt Nicaraguas Präsident Daniel Ortega seine vierte Amtszeit in Folge an. Der 75 Jahre alte Ex-Revolutionär tritt bei der Abstimmung am Sonntag ohne ernstzunehmende Gegner an - denn in den vergangenen Monaten wurden neben zahlreichen Kritikern auch sieben Anwärter auf das Präsidentenamt verhaftet oder unter Hausarrest gestellt. Ein wichtiges Parteienbündnis der Opposition wurde von der Wahl ausgeschlossen. Dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und der US-Regierung zufolge handelt es sich nicht um eine freie, faire Wahl. Sie warnen vor einer Diktatur.

100 Kilogramm Heringssalat - Weltrekordversuch auf Usedom

HERINGSDORF: Mit einer Portion von mindestens 100 Kilogramm Heringssalat will der Gastronom André Domke am Sonntag in Heringsdorf auf Usedom einen Weltrekord aufstellen. Bei der Zubereitung und dem anschließenden Verzehr des Gerichts namens Heringshäckerle sollen unter anderem der ehemalige Profiboxer Axel Schulz und die Box-Trainerlegende Ulli Wegner mithelfen. «Die sind nicht nur zum gut aussehen da, die müssen auch ein bisschen mithelfen, weil 100 Kilo ist eine Menge», sagte Domke vorab.

Bundesliga: Drei Partien zum Abschluss des elften Spieltages

BERLIN: Die noch sieglose SpVgg Greuther Fürth und Eintracht Frankfurt schließen am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) den elften Bundesliga-Spieltag ab. Nach dem Bielefelder Sieg am Samstag wartet die Spielvereinigung als einziger Club auf das erste Erfolgserlebnis, die Eintracht hat allerdings auch nur eine von bislang zehn Liga-Partien gewonnen. Zuvor (15.30 Uhr/DAZN) gastiert Bayer Leverkusen bei Hertha BSC, ehe der 1. FC Köln auf Union Berlin trifft (17.30 Uhr/DAZN).