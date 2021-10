Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 31.10.21 | Überblick

Zweiter Tag von G20-Gipfel in Rom: Klima und Nachhaltigkeit im Fokus

ROM: Am zweiten und letzten Tag des G20-Gipfels in Rom beraten die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrienationen über Klimawandel und Umwelt sowie nachhaltige Entwicklung. Das sind die Themen der Gesprächsrunden am Sonntag in der italienischen Hauptstadt. Danach soll eine gemeinsame Erklärung verkündet werden im Hinblick auf die Weltklimakonferenz in Glasgow.

Weltklimagipfel beginnt - Tempo im Kampf gegen Erderhitzung gefordert

GLASGOW: Begleitet von drastischen Warnungen der Wissenschaft vor einer eskalierenden Klimakrise beginnt an diesem Sonntag (11.00 Uhr MEZ) die Weltklimakonferenz (COP26) im schottischen Glasgow. Auf Einladung der Vereinten Nationen beraten Regierungsvertreter aus rund 200 Staaten zwei Wochen lang, wie die Menschheit die beschleunigte Erderhitzung noch auf ein erträgliches Maß eindämmen kann.

Japaner wählen neues Unterhaus

TOKIO: Japan wählt an diesem Sonntag ein neues Unterhaus. Letzten Umfragen zufolge kann die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) gemeinsam mit ihrem Koalitionspartner Komeito die Mehrheit in der maßgeblichen Kammer des Parlaments verteidigen. An den Machtverhältnissen in Japan werden die Wahlen somit zwar nichts ändern. Die LDP des neuen Partei- und Regierungschefs Fumio Kishida wird aber den Umfragen zufolge deutliche Verluste einstecken müssen.

Ende der Sommerzeit - Uhren werden in der Nacht zurückgestellt

BRAUNSCHWEIG: In der kommenden Nacht geht die Sommerzeit zu Ende. Die Uhren werden am Sonntag von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt. Bis zum 27. März 2022 gilt dann wieder die Normalzeit, auch Winterzeit genannt. Ziel der 1980 wieder eingeführten Umstellung ist es, das Tageslicht besser ausnutzen zu können.

Kinder feiern Halloween

BERLIN: Grinsende Kürbisse und verkleidete Kinder: Am Sonntag feiern viele Familien Halloween. Den Brauch brachten irische Einwanderer einst in die USA, mittlerweile wird er auch in Deutschland begangen. Verkleidete Kinder ziehen am 31. Oktober, dem Vorabend des christlichen Allerheiligentages, durch die Straßen, klingeln an Häusern und verlangen Süßigkeiten.

Achtelfinal-Auslosung im DFB-Pokal - Zehn Bundesligisten noch dabei

DORTMUND: Erneut ohne den FC Bayern München werden am Sonntag die Achtelfinal-Begegnungen im DFB-Pokal live im ARD-Fernsehen ausgelost. Die Sportschau-Sendung beginnt um 18.30 Uhr, der Rekordpokalsieger war wie in der Vorsaison in Runde zwei ausgeschieden. Die Achtelfinal-Begegnungen sollen am 18./19. Januar ausgetragen werden. Insgesamt sind noch zehn Bundesligisten und fünf Zweitligisten im Wettbewerb, der TSV 1860 München hat es als einziger Club aus der dritten Liga in die dritte Runde geschafft.

Alltag für Gladbach nach Pokal-Gala - Augsburg gegen Stuttgart

BERLIN: Borussia Mönchengladbach erwartet nach der Pokal-Gala gegen den FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr) den Aufsteiger VfL Bochum. In der ersten Begegnung zum Abschluss des zehnten Spieltages erwartet der FC Augsburg um 15.30 Uhr den VfB Stuttgart. Die Augsburger wollen nach nur einem Sieg aus den ersten neun Bundesligaspielen den zweiten Saisonerfolg feiern.

Olympiasieger Zverev beim Wien-Turnier im Finale gegen Tiafoe

WIEN: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev trifft am Sonntag im Finale von Wien auf den Amerikaner Frances Tiafoe. Für Zverev geht es ab 14.00 Uhr in der Stadthalle um seinen bereits fünften Titel in diesem Jahr nach Acapulco, Madrid, den Olympischen Spielen und Cincinnati. Der 24-Jährige aus Hamburg ist bei dem mit 1,974 Millionen Euro dotierten Hartplatz-Turnier an Nummer zwei gesetzt.