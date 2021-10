Das bringt der Sonntag

Grüne entscheiden am Sonntag über Koalitionsgespräche mit SPD und FDP

BERLIN: Die Grünen wollen an diesem Sonntag auf einem kleinen Parteitag über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der SPD und FDP entscheiden. Ab 13.00 Uhr sollen die Delegierten in einem Kongressgebäude am Berliner Westhafen zusammenkommen. Das Treffen soll um 16.00 Uhr enden. Nach Angaben der Partei-Pressestelle sind bei dem Länderrat 99 Delegierte stimmberechtigt. Wie viele Delegierte dann tatsächlich an der Abstimmung teilnehmen werden, wird erst am Sonntag bekanntgegeben.

Brinkhaus beim Deutschlandtag der Jungen Union

MÜNSTER: Die Junge Union (JU) setzt am Sonntag (9.30 Uhr) ihren Deutschlandtag in Münster fort. Als letzter Spitzenpolitiker will Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) bei dem Treffen des Parteinachwuchses von CDU und CSU reden. Brinkhaus gilt neben dem Wirtschaftsexperten Friedrich Merz, Gesundheitsminister Jens Spahn, Außenpolitiker Norbert Röttgen und Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann als mögliche Bewerber für die CDU-Spitze und damit als Nachfolger von Parteichef Armin Laschet.

Russisches Filmteam kehrt von Raumstation ISS zur Erde zurück

SCHESKASGAN: Nach zwölf Tagen auf der Internationalen Raumstation ISS will ein russisches Filmteam am Sonntag (6.35 Uhr MESZ) zur Erde zurückkehren. Die Raumkapsel mit der Schauspielerin Julia Peressild und dem Regisseur Klim Schipenko an Bord soll in der Steppe von Kasachstan in Zentralasien landen. Sie werden begleitet von dem Kosmonauten Oleg Nowizki, der bereits seit April auf der ISS ist. Mehr als drei Stunden soll der Flug zur Erde dauern.

Zweitägige Bürgermeister-Stichwahl in Italien beginnt

ROM: In Italien sind die Wähler ab Sonntag in 65 Kommunen aufgerufen, ihre Stimme in der Stichwahl abzugeben. Auch in der Hauptstadt Rom sowie in Turin und Triest im Norden des Landes steht die Entscheidung um den Bürgermeisterposten an. Die Stimmabgabe ist bis Montag um 15.00 Uhr möglich. Wähler brauchen nicht den sogenannten Grünen Pass vorzuzeigen - also einen Corona-Impfnachweis, negativen Test oder Genesungsnachweis. Es gelten jedoch die bereits bekannten Corona-Verhaltensregeln.

Bundespräsident Steinmeier nimmt Erntekrone in Ostfriesland entgegen

AURICH: Zu einem ökumenischen Erntedankgottesdienstes wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an diesem Sonntag (11.00 Uhr) in Ostfriesland erwartet. Dabei übergeben der Bauernverband und der Landfrauenverband dem Bundespräsidenten in Victorbur in der Gemeinde Südbrookmerland (Kreis Aurich) eine Erntekrone. Landfrauen aus Ostfriesland haben diese traditionell aus verschiedenen Ähren gebunden und geschmückt.

Leverkusen und Bayern bestreiten Bundesliga-Topspiel

BERLIN: Im Spitzenspiel des achten Bundesliga-Spieltages treffen an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) Bayer Leverkusen und der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München aufeinander. Mit jeweils 16 Punkten gehen die beiden Clubs nach den Samstag-Spielen als Verfolger von Borussia Dortmund in die Partie. Der BVB übernahm durch das 3:1 gegen Mainz 05 mit 18 Zählern zumindest vorläufig die Tabellenführung vor den Münchnern und den Leverkusenern.