Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 10.10.21 | Überblick

Fraktionsspitzen der Union treffen sich in Magdeburg

MAGDEBURG: Am Sonntagnachmittag kommen in Magdeburg die Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU zusammen, um das Ergebnis der Bundestagswahl zu analysieren. Die Union hatte bei der Wahl Ende September historisch schlecht abgeschnitten und war auf 24,1 Prozent abgestürzt. Die SPD wurde stärkste Kraft und sondiert nun mit Grünen und FDP die mögliche Bildung einer sogenannten Ampel-Koalition.

Polen: Proteste gegen Urteil des Verfassungsgerichts geplant

WARSCHAU: Nach einem umstrittenen Urteil des Verfassungsgerichts in Polen sind am Sonntag (18.00 Uhr) in Warschau und mehreren anderen Großstädten Proteste geplant. Polens Verfassungsgericht hatte am Donnerstag geurteilt, dass bestimmte Elemente des EU-Rechts gegen die polnische Verfassung verstoßen. Damit gab es nationalem Recht den Vorrang vor EU-Recht.

Kanzlerin Merkel trifft Israels Ministerpräsidenten Bennett

TEL AVIV: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft bei einem Abschiedsbesuch an diesem Sonntag Israels Ministerpräsidenten Naftali Bennett in Jerusalem. Außerdem wird sie in Jerusalem zu Gesprächen mit Präsident Izchak Herzog und Außenminister Jair Lapid zusammenkommen - das erste Mal seit Amtsantritt von Präsident Herzog und der Vereidigung der neuen Regierung im Sommer.

Großes Sicherheitsaufgebot bei Parlamentswahl im Irak

BAGDAD: Unter einem Großaufgebot an Sicherheitskräften wird an diesem Sonntag im Irak ein neues Parlament. Ministerpräsident Mustafa al-Kasimi hatte die Abstimmung nach Massenprotesten gegen die Regierung um mehrere Monate vorgezogen. Nach Angaben der irakischen Militärführung sind mehr als 250.000 Sicherheitskräfte im Einsatz, um Zwischenfälle zu verhindern.

Bundespräsident spricht mit Flutopfern im Ahrtal

BAD NEUENAHR-AHRWEILER: Rund drei Monate nach der Flutkatastrophe besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an diesem Sonntag das Ahrtal. In Gesprächen mit Bewohnern und Helfern will er sich nach Angaben der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz «ein aktuelles Bild vom Stand des Wiederaufbaus» machen.

Bundespräsident Steinmeier übergibt Deutschen Umweltpreis bei Festakt

DARMSTADT: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird an diesem Sonntag in Darmstadt (11.00 Uhr) den Deutschen Umweltpreis an eine Ökologin aus Hessen und einen Moorforscher aus Mecklenburg-Vorpommern überreichen. Den mit 500.000 Euro dotierten Preis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) teilen sich die Frankfurter Wissenschaftlerin Katrin Böhning-Gaese und der Greifswalder Forscher Hans Joosten.

Hamilton vor Aufholjagd in Istanbul - Bottas startet ganz vorne

ISTANBUL: Lewis Hamilton will beim Formel-1-Rennen der Türkei am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) eine Aufholjagd starten. Dem englischen Mercedes-Piloten gelang in der Qualifikation zwar die schnellste Runde, wegen einer Strafversetzung geht Hamilton aber nur als Elfter ins Rennen in Istanbul. Ganz vorne steht sein Teamkollege Valtteri Bottas vor Max Verstappen im Red Bull.

Weltmeister Frankreich und Spanien bestreiten Nations-League-Finale

MAILAND: Fußball-Weltmeister Frankreich und Spanien bestreiten an diesem Sonntag um 20.45 Uhr (ARD/DAZN) in Mailand das Finale der Nations League. Die Halbfinal-Verlierer bestreiten ab 15.00 Uhr (DAZN) in Turin das Spiel um Platz drei. Die Premiere der Nations League vor zwei Jahren hatte Portugal gewonnen.