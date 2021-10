Das bringt der Sonntag

Sondierungen mit SPD und Union starten

BERLIN: Eine Woche nach der Bundestagswahl steigen an diesem Sonntag SPD und Union in die Beratungen über die Bildung der künftigen Regierung ein. Die Verhandler der SPD um Kanzlerkandidat Olaf Scholz kommen zu getrennten Gesprächen mit der FDP und den Grünen zusammen. Am Abend beraten Verhandler der Union um Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) zudem mit der FDP-Delegation um Parteichef Christian Lindner.

Halle feiert 31 Jahre Einheit - Merkel hält Festrede

HALLE: Die zentrale Feier zum 31. Jahrestag der Deutschen Einheit in Halle (Saale) steht in diesem Jahr erneut im Zeichen der Corona-Pandemie. Tausende Gäste werden am Sonntag erwartet. Wegen der Hygiene- und Abstandsregeln können aber nur 180 Gäste beim ökumenischen Gottesdienst und 340 Gäste beim anschließenden Festakt dabei sein. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird beim Festakt die Hauptansprache halten. Auch die Kanzleraspiranten Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) haben ihre Teilnahme signalisiert.

Kommunalwahlen in Italien beginnen - Stimmungstest für Parteien

ROM: Rund zwölf Millionen Italiener sind an diesem Sonntag und Montag zu den Kommunalwahlen aufgerufen. Dabei werden unter anderem in den großen Städten Rom, Mailand, Neapel, Turin und Bologna die Bürgermeister und Stadträte neu bestimmt. Die Wahl gilt auch als wichtiger politischer Stimmungstests im Land. Die in der Regierung vertretenen Parteien hoffen auf Zuspruch zu ihrer Corona-Politik mit weitreichenden Beschränkungen, zugleich aber auch hohen Impf- und niedrigen Infektionszahlen.

Britische Konservative beginnen Parteitag in Manchester

MANCHESTER: Die britischen Konservativen von Premierminister Boris Johnson starten an diesem Sonntag in ihren viertägigen Parteitag. Im Mittelpunkt der Konferenz in Manchester soll der wirtschaftliche Wiederaufschwung nach der Corona-Pandemie stehen. Es ist zudem die erste physische Konferenz seit dem überwältigenden Wahlsieg der Tories bei der Parlamentswahl im Dezember 2019. Höhepunkt ist die für Mittwoch zum Abschluss erwartete Rede von Partei- und Regierungschef Johnson.

Rumänien und Litauen ab Sonntag Corona-Hochrisikogebiete

BERLIN: Die EU-Länder Rumänien und Litauen gelten von diesem Sonntag an als Corona-Hochrisikogebiete. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist und von dort einreist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich erst nach fünf Tagen mit einem negativen Test davon befreien. Neben Rumänien und Litauen kommen am Sonntag auch Belarus und El Salvador in Lateinamerika hinzu.

Zum 25. Mal: Tag der offenen Moschee deutschlandweit

KÖLN: Zum 25. Mal öffnen Moscheen in Deutschland an diesem Sonntag wieder ihre Türen. Der Tag der Offenen Moschee steht in diesem Jahr unter dem Motto «Moscheen gestern und heute». Dem Koordinationsrat der Muslime (KRM) zufolge machen bundesweit rund tausend Moscheegemeinden mit. In der Kölner Zentralmoschee der Türkisch Islamischen Union Ditib startet am Vormittag eine größere Veranstaltung mit zahlreichen Gästen aus Politik und Gesellschaft.

Bundesliga-Sonntag mit drei Spielen - Bayern will Serie fortsetzen

MÜNCHEN: Nach neun Pflichtspielsiegen in Serie will der FC Bayern nachlegen. Die Münchner empfangen am Sonntag (17.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt und möchten unmittelbar vor der Länderspielpause ihr 13. Heimspiel gegen die Hessen am Stück gewinnen. Zum Auftakt der Sonntagsspiele empfängt der FSV Mainz 05 den 1. FC Union Berlin (15.30 Uhr), um 17.30 Uhr kann Bayer Leverkusen seinen Höhenflug im Gastspiel bei Arminia Bielefeld fortsetzen.

Politt mit Chancen beim Kopfsteinpflaster-Klassiker Paris-Roubaix

ROUBAIX: Nach gut zweieinhalb Jahren wird am Sonntag wieder der berüchtigte Kopfsteinpflaster-Klassiker Paris-Roubaix ausgetragen. 2020 fiel das Radrennen wegen der Corona-Pandemie ganz aus, in diesem Jahr musste der eigentliche Frühjahrsklassiker wegen der Virus-Verbreitung in den Herbst verlegt werden. Aus deutscher Sicht steht vor allem der Kölner Nils Politt im Blickpunkt.