Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 19.09.21 | Überblick

Tag der Entscheidung bei Russlands Parlamentswahl

MOSKAU: Bei der Parlamentswahl in Russland ist an diesem Sonntag der Tag der Entscheidung. Mehr als 110 Millionen Menschen sind aufgerufen, eine neue Staatsduma zu bestimmen. 14 Parteien sind zugelassen. Am dritten Tag der Abstimmung in dem flächenmäßig größten Land mit seinen elf Zeitzonen schließen die letzten Wahllokale um 20.00 Uhr MESZ. Vergleichsweise rasch werden nach Schließung der Wahllokale die Ergebnisse der erstmals abgehaltenen Online-Abstimmung erwartet. Auch der russische Präsident Wladimir Putin hat online abgestimmt.

Endspurt vor der Wahl: Drittes TV-Triell der Kanzlerkandidaten

BERLIN: Eine Woche vor der Bundestagswahl stellen sich die drei Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen am Sonntag ihrem letzten großen Schlagabtausch im Fernsehen. (20.15 Uhr auf ProSieben, Sat.1 und Kabeleins) Für Armin Laschet (CDU) wird entscheidend sein, ob er mit seiner Union zu der in Umfragen führenden SPD und ihrem Kandidaten Olaf Scholz aufholen kann. Die SPD lag in letzten Umfragen mit etwa 25 Prozent Zustimmung stets mehrere Punkte vor CDU/CSU. Meinungsforscher sehen die Grünen mit ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock weiterhin auf dem dritten Platz.

Parteitage von FDP und Grünen bestimmen Kurs vor Bundestagswahl

BERLIN: Grüne und FDP gehen am Sonntag mit Parteitagen in ihrem Wahlkampf auf die Zielgerade. Genau eine Woche vor der Bundestagswahl wollen sich die Spitzenkandidaten beider Parteien in Berlin zu ihren Zielen äußern. Zum Parteitag der Grünen (11.00 Uhr) werden neben Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und Co-Parteichef Robert Habeck rund 100 Delegierte sowie Spitzen-Grüne aus mehreren Ländern erwartet. Die FDP versammelt sich in Berlin (11.00 Uhr) zu einem außerordentlichen Parteitag. Der Bundesvorsitzende Christian Linder wird sich in einer Rede zum Wahlaufruf der Liberalen äußern.

Bundesverfassungsgericht erinnert an Gründung vor 70 Jahren

KARLSRUHE: Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, erinnert am Sonntag (16.30 Uhr) an die Gründung des höchsten deutschen Gerichts vor 70 Jahren. Er eröffnet mit einer kurzen Ansprache auf dem Karlsruher Marktplatz einen gläsernen Container («Cube»), in dem unter anderem die roten Roben der Verfassungsrichterinnen und -richter sowie Videostatements von Mitarbeitern zu sehen sind. An der Veranstaltung nehmen auch Vizepräsidentin Doris König und Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) teil.

Laien-Astronauten kehren nach Reise ins Weltall zurück zur Erde

CAPE CANAVERAL: Nach ihrer Reise ins All soll die erste nur aus Laien bestehende Raumfahrt-Crew in der Nacht zum Sonntag wieder auf der Erde landen. Um 1.06 Uhr deutscher Zeit soll eine Kapsel mit den vier Rückkehrern vor der Küste Floridas im Atlantik aufsetzen, teilte die «Inspiration4» genannte Mission mit. Nach ihrem Start am Mittwochabend vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral kreiste die «Dragon»-Raumkapsel des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Star-Unternehmer Elon Musk in den vergangenen drei Tagen um die Erde.

Bundesliga mit drei Spielen: Wolfsburg will wieder auf Platz eins

BERLIN: Der VfL Wolfsburg will am Sonntag (19.30 Uhr) zum Abschluss des fünften Spieltags der Fußball-Bundesliga zurück an die Tabellenspitze. Die Niedersachsen empfangen Eintracht Frankfurt und treffen damit erstmals auf ihren ehemaligen Trainer Oliver Glasner, der vor der Saison zu den Hessen gewechselt war. Die Wolfsburger um Trainer Mark van Bommel gewannen als einziges Team der Liga ihre ersten vier Saisonspiele, wurden am Samstag aber zumindest vorläufig vom FC Bayern München überholt. Zuvor (17.30 Uhr) bekommt es Borussia Dortmund mit dem 1. FC Union Berlin zu tun.

CHIO: Abschluss mit Großem Preis und Daniel Deußer als Mitfavorit

AACHEN: Mit dem Großen Preis der Springreiter geht der CHIO in Aachen zu Ende. In der Prüfung am Sonntag (13.30 Uhr) sind eine Million Euro zu gewinnen. Zu den Favoriten im weltweit größten Reitstadion zählt der Weltranglisten-Erste Daniel Deußer. Der in Belgien lebende Hesse meldete mit zwei Nullrunden auf Killer Queen im Nationenpreis in Aachen seine Ansprüche an. Sieganwärter ist auch der britische Olympiasieger Ben Maher mit seinem Ausnahmepferd Explosion.

Straßenrad-WM in Flandern beginnt mit Einzelzeitfahren

BRÜGGE: Mit dem Einzelzeitfahren der Männer beginnt am Sonntag (ab 15.15 Uhr/Eurosport) die 100. Ausgabe der Straßenrad-WM im belgischen Flandern. Beim Auftaktrennen stehen 43,3 weitgehend flache Kilometer von Knokke-Heist nach Brügge auf dem Programm. Im Kampf gegen die Uhr gilt der viermalige Weltmeister Tony Martin aus Cottbus als einer der Mitfavoriten. Die ganz großen Anwärter auf Gold sind der Italiener Filippo Ganna, der Belgier Wout van Aert sowie Stefan Küng aus der Schweiz.

Radrennen Eschborn-Frankfurt ist zurück - Ackermann Favorit

FRANKFURT/MAIN: Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause kehrt der deutsche Radklassiker Eschborn-Frankfurt zurück. Am Sonntag (ab 13.15 Uhr/Hessischer Rundfunk) steht die 60. Auflage des Rennens auf dem Programm. Die Strecke über 187,4 Kilometer gilt als anspruchsvoll, dennoch wird beim Finale an der Alten Oper in Frankfurt ein Finale der Sprinter erwartet. Topfavorit ist der Deutsche Pascal Ackermann, der 2019 bereits gewann.