Das bringt der Sonntag

Zweites TV-Triell mit Laschet, Scholz und Baerbock

BERLIN: Zwei Wochen vor der Bundestagswahl liefern sich die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen an diesem Sonntagabend (20.15 Uhr) den zweiten großen TV-Schlagabtausch. Mit Spannung wird erwartet, ob der wegen historisch schlechter Umfragewerte unter Druck stehende Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) mit dem Triell den Umfragetrend drehen kann. In Umfragen liegt die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz in Führung. Meinungsforscher sehen die Grünen mit ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock auf dem dritten Platz. Der Schlagabtausch ist unter anderem bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern ARD und ZDF zu sehen.

Papst Franziskus besucht Ungarn und Slowakei

ROM: Papst Franziskus beginnt an diesem Sonntag einen Besuch in Ungarn und dann in der Slowakei. Für den 84-Jährigen ist es die zweite Auslandsreise in diesem Jahr - und die 34. insgesamt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche will in der ungarischen Hauptstadt Budapest eine Messe zum Abschluss des internationalen Eucharistischen Kongresses feiern und am selben Tag nach Bratislava in die Slowakei reisen.

Kreta und Korsika keine Corona-Hochrisikogebiete mehr

BERLIN: Die Mittelmeer-Ferieninseln Kreta und Korsika gelten von diesem Sonntag an nicht mehr als Corona-Hochrisikogebiete. Griechenland wird nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin vollständig von der Liste gestrichen. In Frankreich fällt der Status außer für Korsika auch noch für die Region Okzitanien weg. Hochrisikogebiete sind aus Sicht der Bundesregierung in Frankreich dann nur noch die Region Provence-Alpes-Côte d'Azur im Süden des Landes sowie einige Überseegebiete.

Le Pen gibt Vorsitz des Rassemblement National vorläufig auf

FRÉJUS: Die rechtspopulistische französische Partei Rassemblement National bekommt an diesem Sonntag vorübergehend eine neue Führung. Parteichefin Marine Le Pen will ihr Amt bei einem Treffen im südfranzösischen Fréjus interimsweise an den bisherigen Vize-Vorsitzenden Jordan Bardella übergeben. Die 53-Jährige tritt bei den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2022 als Herausforderin von Amtsinhaber Emmanuel Macron an. In den kommenden Monaten will sie sich ausschließlich dem Wahlkampf widmen.

Niedersachsen wählt Kommunalparlamente und vielerorts Bürgermeister

HANNOVER: Zwei Wochen vor der Bundestagswahl entscheiden die Niedersachsen am Sonntag über die künftige Zusammensetzung der kommunalen Parlamente in ihrem Bundesland. Gleichzeitig werden in sehr vielen Kommunen auch Landräte, Bürgermeister und Oberbürgermeister gewählt - zum Beispiel in Braunschweig, Göttingen und Wolfsburg. Knapp 6,5 Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben.

Erste IAA Mobility in München geht zu Ende

MÜNCHEN: Die erste Ausgabe der Automesse IAA Mobility in München geht am Sonntag zu Ende. Die Schau war aus Frankfurt in die bayerische Landeshauptstadt umgezogen und sollte dort mit einem neuen Konzept und geändertem Namen frisch aufgesetzt werden. Unter anderem gab es zahlreiche Aussteller aus dem Fahrradbereich sowie Ausstellungs- und Aktionsflächen in der Innenstadt.

Berliner Modewoche: Auftritt von Leni Klum geplant

BERLIN: Auf der Berliner Modewoche wird die Tochter von Model Heidi Klum erwartet. Leni Klum (17) ist mittlerweile selbst ins Modegeschäft eingestiegen. Am Sonntagmittag (13.00 Uhr) soll sie im Kraftwerk eine Kollektion vorstellen, an der sie nach Angaben des Onlinehändlers About You mitgearbeitet hat. Sie werde in der Schau auch mitlaufen, sagte eine Sprecherin des Veranstalters.

«Sein und Schein»: Tag des offenen Denkmals - Auftakt in Wittenberg

WITTENBERG: Unter dem Motto «Sein und Schein - in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege» lädt der Tag des offenen Denkmals Besucherinnen und Besucher zum Entdecken ein. Eröffnet wird der Aktionstag am Sonntag (11.00 Uhr) auf dem Marktplatz der Lutherstadt Wittenberg. Die Stadt leitet den Tag stellvertretend für die bundesweite Aktion ein.

Istaf in Berlin mit deutschen Leichtathletik-Stars und Zuschauern

BERLIN: Mit dem Start beim Istaf in Berlin geht für etliche deutsche und internationale Leichtathleten an diesem Sonntag (16.00 Uhr/ab 17.10 Uhr ZDF) die Olympia-Saison zu Ende. So verabschieden sich Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo und Speerwerfer Johannes Vetter, dem in diesem Jahr die größte Weite gelang, nach der Traditionsveranstaltung in den Urlaub.

Bundesliga-Sonntagsspiele in Frankfurt, Bochum und Mönchengladbach

BERLIN: Mit drei Partien zwischen Clubs aus der unteren Tabellenhälfte wird an diesem Sonntag der vierte Spieltag der Fußball-Bundesliga abgeschlossen. Zunächst empfängt die bisher noch sieglose Eintracht aus Frankfurt den VfB Stuttgart (15.30 Uhr/DAZN), der mit drei Punkten nur einen Zähler mehr hat. Anschließend hofft der noch punktlose Tabellenletzte Hertha BSC beim VfL Bochum (17.30 Uhr/DAZN) auf ein erstes Erfolgserlebnis in dieser Saison. Aufsteiger Bochum holte bislang drei Punkte. Erst einen Zähler hat Borussia Mönchengladbach vor dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (19.30 Uhr). Die Arminia startete mit drei Unentschieden in die Saison.

Verstappen von Pole in Großem Preis von Italien - Hamilton Vierter

MONZA: Max Verstappen hofft nach der Pole für den Großen Preis von Italien auf seinen ersten Formel-1-Sieg in Monza. Der WM-Spitzenreiter profitiert in der Startaufstellung in seinem Red Bull von einer Strafe gegen Valtteri Bottas, der im Mercedes die Sprintqualifikation am Samstag gewonnen hatte, aber nach hinten versetzt wird. Neben Verstappen wird Daniel Ricciardo von McLaren das 14. Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) in Angriff nehmen. Dahinter werden sich dessen Teamkollege Lando Norris und Superstar Lewis Hamilton aufstellen.

Fernandez und Raducanu bestreiten Überraschungs-Finale der US Open

NEW YORK: Die beiden Außenseiterinnen Leylah Fernandez und Emma Raducanu bestreiten an diesem Samstagabend (22.00 Uhr MESZ/Eurosport) das Damen-Finale bei den US Open der Tennisprofis. Erstmals seit 1999 stehen sich damit wieder zwei Teenagerinnen im Endspiel gegenüber. Die 18-jährige Raducanu hat als erste Qualifikantin das Finale des Grand-Slam-Turniers in New York erreicht. Die Britin ist bisher nur die Nummer 150 der Welt.