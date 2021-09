Das bringt der Sonntag

Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht Flutgebiete in NRW

HAGEN: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht am Sonntag (13.00 Uhr) erneut Gebiete in Nordrhein-Westfalen, die von der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli besonders stark getroffen wurden. Merkel wird dabei von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) begleitet. Sie reist zunächst in den Märkischen Kreis im Nordwesten des Sauerlands, um sich über den Stand der Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten zu informieren. Außerdem spricht sie mit Einsatzkräften. Anschließend nimmt sie in der Stadt Hagen am Rand des Ruhrgebiets an einer Kommunalkonferenz zum Wiederaufbau teil.

Corona-Krise im Fokus von Treffen der G20-Gesundheitsminister in Rom

ROM: Die Gesundheitsminister der 20 wichtigsten Wirtschaftsnationen wollen in Rom weitere Schritte in der Corona-Pandemie beraten. Unter italienischem Vorsitz geht es auf dem G20-Treffen am Sonntag und Montag um den aktuellen Kampf gegen Covid-19 sowie um künftige Strategien gegen drohende Pandemien.

Gespannte Lage vor Amtseinführung des Kirchenführers in Montenegro

CETINJE: In Montenegro wird am Sonntag das neue lokale Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche, der Metropolit Joanikije, in sein Amt eingeführt. Die Zeremonie in der früheren Hauptstadt Cetinje ist von schweren Spannungen überschattet. Anhänger der montenegrinischen Unabhängigkeit haben massive Proteste angekündigt. Ihnen will sich auch Staatspräsident Milo Djukanovic anschließen. Die Spitze der serbisch-orthodoxen Kirche residiert in Serbien. Montenegro wurde unter der Führung von Djukanovic 2006 wieder unabhängig.

«Weißer Riese» in Duisburg wird gesprengt

DUISBURG: Ein 63 Meter hoher Hochhausblock wird am Sonntag (ca. 12.00 Uhr) in Duisburg gesprengt. Das Hochhaus aus den 1970er Jahren - im Volksmund «Weißer Riese» genannt - soll einem attraktiven Stadtpark weichen. Damit will die Stadt das Viertel Hochheide aufwerten. Ein ähnliches Hochhaus war bereits 2019 gesprengt worden. Aus Sicherheitsgründen müssen rund 1750 Duisburger die Evakuierungszone rund um den Sprengort verlassen. Der WDR überträgt die Sprengung live.

Wiedereröffnung der Musical-Theater mit Neuinszenierung «Wicked»

HAMBURG: Mit der Neuinszenierung des Broadway-Musicals «Wicked» wird am Sonntag (14.00 Uhr) in Hamburg das erste Musical-Theater in Deutschland nach rund 18 Monaten Corona-Pause wiedereröffnet. Bis Ende November sollen auch alle anderen Shows von Stage Entertainment in Hamburg, Stuttgart und Berlin folgen.

Flick will bei Heim-Premiere Armenien von Platz eins verdrängen

STUTTGART: Für die deutsche Fußball-Nationalmannaschaft geht es im ersten Heimspiel unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick am Sonntag (20.45 Uhr) in Stuttgart um einen wichtigen Schritt Richtung WM 2022. Die DFB-Auswahl trifft in der Qualifikation für das Turnier in Katar auf Tabellenführer Armenien. «Wir wollen versuchen, dass wir an den Armeniern vorbeiziehen», sagte Flick. Dafür ist ein Sieg nötig. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die WM.

Formel-1-Comeback in Zandvoort: Verstappen winkt Heimsieg

ZANDVOORT: Nach 36 Jahren Pause erlebt Zandvoort am Sonntag (15.00 Uhr) wieder ein Formel-1-Rennen. Bei seinem Heimspiel startet der Niederländer Max Verstappen von der Pole Position. Der Red-Bull-Pilot will sich mit einem Sieg vor bis zu 75.000 zugelassenen Fans auf dem Kurs in den Nordsee-Dünen die Führung in der Gesamtwertung zurückholen. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton beginnt das Rennen als Zweiter. Von Rang drei startet sein Mercedes-Kollege Valtteri Bottas. Sebastian Vettel kann sich nach einem enttäuschenden 17. Rang in der Qualifikation im Aston Martin nur wenig Chancen auf weitere WM-Punkte ausrechnen.

Thieme reitet bei der EM im Einzel auf Medaillenkurs

RIESENBECK: Springreiter André Thieme startet am Sonntag (14.00 Uhr) als Zweiter des Rankings in das Finale der Europameisterschaft im westfälischen Riesenbeck. Der 46 Jahre alte Reiter aus Plau am See liegt mit seiner Stute Chakaria knapp hinter Titelverteidiger Martin Fuchs aus der Schweiz mit Leone Jei. Auf Rang acht folgt vor den zwei Runden des Finales Christian Kukuk aus Riesenbeck mit Mumbai. Den letzten deutschen EM-Einzelerfolg hatte 2007 Meredith Michaels-Beerbaum mit Shutterfly gefeiert.