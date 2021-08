Das bringt der Sonntag

Erster TV-Dreikampf der Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen

BERLIN: Vier Wochen vor der Bundestagswahl liefern sich die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen am Sonntagabend (20.10 Uhr bis 22.00 Uhr) einen ersten direkten Schlagabtausch im Fernsehen. Knapp zwei Stunden lang werden CDU-Chef Armin Laschet, Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sowie die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock in Berlin bei einer Live-Sendung der Sender RTL und ntv befragt.

Ganz Spanien ab Sonntag kein Corona-Hochrisikogebiet mehr

BERLIN/MADRID: Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen streicht die Bundesregierung am Sonntag ganz Spanien und damit auch die beliebte Ferieninsel Mallorca von der Liste der Hochrisikogebiete. Damit entfallen alle Quarantänevorschriften für von dort zurückkehrende Urlauber. Der Großraum Lissabon ist ab Sonntag ebenfalls kein Hochrisikogebiet mehr.

Fünf Länder in vier Tagen: Maas bricht zu Afghanistan-Mission auf

BERLIN: Außenminister Heiko Maas bricht am Sonntag zu einer viertägigen Reise in fünf Länder auf, die alle eine Rolle bei den weiteren Bemühungen um die Ausreise Schutzsuchender aus Afghanistan spielen. Erste Station ist am Sonntag die Türkei, die für den Weiterbetrieb des Flughafens in Kabul und die Aufnahme von Flüchtlingen große Bedeutung hat.

Bis zu 10.000 Menschen zur CSD-Parade in Köln erwartet

KÖLN: Bis zu 10.000 Menschen werden an diesem Sonntag (12.00 Uhr) auf der Christopher-Street-Day-Parade in Köln erwartet. Etwa 100 Gruppen seien zu der Demonstration für die Rechte unter anderem von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender angemeldet, teilte Hugo Winkels, Sprecher von Cologne Pride mit. Bereits am Freitag waren bei der Eröffnung des «CSD-Veedels» demnach mehrere Tausend Menschen zusammengekommen.

Bis zu 10.000 Besucher dürfen zum Pferderennen auf dem Meeresgrund

CUXHAVEN: Es ist der Saisonhöhepunkt in Cuxhaven: das Duhner Wattrennen. 2020 musste es wegen der Corona-Pandemie ausfallen, in diesem Jahr aber sind bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher zu dem traditionellen Pferderennen im Wattenmeer zugelassen. Sie können bei der Veranstaltung am Sonntag (09.30 Uhr) ihre Wetten abgeben und auf Gewinne hoffen.

Wolfsburg hofft gegen Leipzig auf Startrekord - Union gegen Gladbach

WOLFSBURG: Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hofft auf den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte. Gewinnen die Niedersachsen am Sonntag gegen Vizemeister RB Leipzig, hätten sie drei Siege in Serie geschafft, das war zuvor noch nie gelungen. Die letzten vier Bundesliga-Partien zwischen Wolfsburg und Leipzig endeten aber allesamt mit einem Remis.

Start als Bundestrainer: Flick beginnt Vorbereitung auf Dreierpack

STUTTGART: Genau zwei Monate nach dem enttäuschenden EM-Aus im Achtelfinale gegen England und dem Ende der Ära Löw beginnt für die Fußball-Nationalmannschaft eine neue Zeitrechnung. Hansi Flick versammelt am Sonntagabend in Stuttgart seinen Kader für seine ersten Länderspiele als Bundestrainer. «Mein ganzes Team freut sich, dass wir jetzt anfangen können», sagte Flick der Deutschen Presse-Agentur.

Niederländer Verstappen Favorit im Formel-1-Rennen in Belgien

SPA-FRANCORCHAMPS: Max Verstappen geht als Favorit in das erste Formel-1-Rennen nach der Sommerpause. Der Niederländer startet am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) von der Pole Position in den Großen Preis von Belgien und kann auf dem Traditionskurs in Spa-Francorchamps die Führung in der WM-Wertung zurückerobern.