Das bringt der Sonntag

Süden Frankreichs gilt ab Sonntag als Corona-Hochrisikogebiet

BERLIN: Die Bundesregierung stuft größere Teile Südfrankreichs ab Sonntag als Corona-Hochrisikogebiet ein. Rückkehrer, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen damit in Deutschland in Quarantäne und können diese frühestens nach fünf Tagen durch einen negativen Test beenden. Ab Sonntag gilt das für die französischen Regionen Okzitanien, Provence-Alpes-Côte d'Azur sowie die Insel Korsika und auch für die französischen Überseegebiete Guadeloupe, Martinique, Réunion, St. Martin und St. Barthélemy.

Letzter Olympia-Tag: Abschlussfeier und Marathon-Medaille

TOKIO: Bei den Olympischen Spielen in Tokio werden am Sonntag die letzten Medaillen vergeben. Im Nationalstadion der japanischen Hauptstadt steht zudem um 13.00 Uhr MESZ die Schlussfeier mit der Übergabe an den kommenden Gastgeber Paris und dem Erlöschen des olympischen Feuers an. Am letzten Wettkampftag geht es noch um 13 Goldmedaillen. Traditionell im Fokus steht der Marathon der Männer, der am frühen Morgen Ortszeit in Sapporo ansteht.

Zwölf weitere Partien in der ersten Runde des DFB-Pokals

BERLIN: Sieben weitere Fußball-Bundesligisten greifen an diesem Sonntag in der ersten Runde in den DFB-Pokal ein. Dann stehen zwölf Spiele auf dem Programm. Gefordert ist unter anderen Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg beim Regionalligisten Preußen Münster, Eintracht Frankfurt steht vor einer unangenehmen Aufgabe beim Drittligisten Waldhof Mannheim.