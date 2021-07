Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 25.07.21 | Überblick

Vertreter von 51 Staaten treffen sich zu Klima-Gesprächen in London

LONDON: Vertreter von mehr als 50 Ländern treffen sich auf Einladung der britischen Regierung ab Sonntag in London zu Gesprächen über eine effizientere Klimapolitik. Bei den zweitägigen Beratungen soll es darum gehen, wie die UN-Weltklimakonferenz COP26 im schottischen Glasgow im Herbst zu Erfolgen führen kann.

Bayreuther Festspiele starten mit dem «Holländer» - Merkel kommt

BAYREUTH: Nach einem Jahr Zwangspause geht es wieder los auf dem Grünen Hügel: Am Sonntag (18.00 Uhr) beginnen die Bayreuther Festspiele mit einer Neuinszenierung der Richard-Wagner-Oper «Der fliegende Holländer», die Geschichte schreiben wird. Denn zum ersten Mal in 145 Jahren Festspielgeschichte wird eine Frau am Dirigentenpult von Bayreuth stehen: Die 43 Jahre alte Oksana Lyniv dirigiert die Oper, die von Regisseur Dmitri Tcherniakov inszeniert wird.

Basketballer starten in Olympia-Turnier - Fußballer erneut gefordert

TOKIO: Die deutschen Basketballer starten bei ihrer ersten Olympia-Teilnahme seit 13 Jahren mit dem Vorrundenspiel gegen Italien in das Turnier. Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl tritt am Sonntag (06.40 Uhr/MESZ) in der Saitama Super Arena im Norden Tokios gegen den europäischen Rivalen an. Anschließend geht es gegen Australien und Nigeria noch um den Einzug in das Viertelfinale.