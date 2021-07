Das bringt der Sonntag

Italien und England stehen sich im EM-Finale gegenüber

LONDON: Italien und England stehen sich an diesem Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) im Finale der Fußball-Europameisterschaft in London gegenüber. Vor gut 60.000 Zuschauern im Wembley-Stadion wollen die Engländer ihr langes Warten auf den ersten großen Titel seit dem WM-Triumph über Deutschland vor 55 Jahren beenden. Den Italienern bietet sich die Chance auf den zweiten EM-Erfolg seit 1968. Aufgrund der Corona-Verordnung dürfen nur 1000 Italiener zum Spiel einreisen.

Ganz Spanien wird Corona-Risikogebiet - auch Mallorca

BERLIN/MADRID: Die Bundesregierung behandelt ganz Spanien und damit auch Mallorca und die Kanaren ab Sonntag als Corona-Risikogebiet. Das bedeutet, dass das Auswärtige Amt mitten in den Sommerferien wieder von touristischen Reisen in das beliebteste Urlaubsland der Deutschen abrät. Praktische Folgen ergeben sich für Urlauber aber kaum: Wer mit dem Flugzeug aus Spanien nach Deutschland zurückkehrt, muss wie bisher einen negativen Test oder einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung dabeihaben. Damit entfällt dann die Quarantänepflicht.

Bulgarien wählt wieder ein neues Parlament

SOFIA: Die Bulgaren wählen an diesem Sonntag zum zweiten Mal binnen gut 100 Tagen ein neues Parlament. Die Neuwahl in dem ärmsten EU-Land wurde nach drei gescheiterten Anläufen zur Regierungsbildung notwendig. Die 6,7 Millionen Stimmberechtigten werden jetzt entscheiden, ob es im Parlament in Sofia eine regierungsfähige Mehrheit geben wird. Erwartet wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen der bürgerlichen Partei GERB des Ex-Ministerpräsidenten Boiko Borissow mit der populistischen «Es gibt so ein Volk» ITN des Entertainers Slawi Trifonow.

Zwischen Russland und EU: Moldau wählt neues Parlament

CHISINAU: Bei einer richtungsweisenden Abstimmung dürfen knapp 3,3 Millionen Menschen in der Ex-Sowjetrepublik Moldau (Moldawien) am Sonntag ein neues Parlament wählen. Die Verteilung der 101 Sitze dürfte auch darüber entscheiden, ob Präsidentin Maia Sandu ihren angestrebten prowestlichen Kurs durchsetzen kann. Sandus Partei Aktion und Solidarität (PAS) lag in jüngsten Umfragen vorne. Zugelassen sind insgesamt mehr als 20 Parteien und Blöcke.

Milliardär Branson will noch vor Bezos in Weltraum starten

SPACEPORT AMERICA: Der britische Unternehmer Richard Branson will am Sonntag (ab 15 Uhr MESZ) mit seinem eigenen Raumschiff in den Weltraum starten - und damit seinem Milliardärs-Kollegen Jeff Bezos um neun Tage zuvorkommen. Branson plant, in der «VSS Unity» mit fünf weiteren Astronauten im Schlepptau eines Trägerflugzeugs von dem kommerziellen Weltraumbahnhof Spaceport America im US-Bundesstaat New Mexico abzuheben. In etwa 15 Kilometer Höhe soll das Mutterflugzeug das Raumschiff dann absetzen.

Deutsche Handballer bestreiten Olympia-Generalprobe gegen Ägypten

NÜRNBERG: Deutschlands Handballer bestreiten an diesem Sonntag (15.05 Uhr/Sport1) ihre Olympia-Generalprobe gegen Ägypten. Das Duell mit dem WM-Viertelfinalisten bildet den Abschluss des Drei-Länder-Turniers in Nürnberg, bei dem beide Teams ihre Spiele gegen Brasilien gewonnen haben. Bundestrainer Alfred Gislason hofft auf den Einsatz von Spielmacher Philipp Weber, der am Freitag beim 36:26 gegen die Südamerikaner wegen einer Wadenblessur gefehlt hatte.

Djokovic und Berrettini stehen im Wimbledon-Finale

LONDON: Zum Abschluss des Tennis-Turniers in Wimbledon treffen der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien und der Italiener Matteo Berrettini an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) im Herren-Finale aufeinander. Djokovic will mit dem sechsten Triumph beim Rasen-Event in London seinen 20. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier holen. Damit würde der 34-Jährige die Rekordmarke des Schweizers Roger Federer und des Spaniers Rafael Nadal einstellen. Zudem würde sich Djokovic die Chance erhalten, den sogenannten Grand Slam zu schaffen.

Finale in Rio: Brasilien und Argentinien spielen um Copa América

RIO DE JANEIRO: Im Endspiel der Copa América treffen in Rio de Janeiro die Fußballnationalmannschaften von Argentinien und Brasilien aufeinander. Die Seleção um Superstar Neymar will am Sonntag (2.00 Uhr/MESZ) den Titel im eigenen Land verteidigen, Lionel Messi mit der argentinischen Nationalmannschaft endlich einen internationalen Titel holen. Die Albiceleste gewann 1993 zum bislang letzten Mal die Copa América.