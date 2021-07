Das bringt der Sonntag

Rechtspopulistin Marine Le Pen bei Parteitag vor Wiederwahl

PERPIGNAN: Die französische Oppositionspartei Rassemblement National (RN) will am Sonntag (10.00 Uhr) in der südfranzösischen Stadt Perpignan ihren Parteitag abschließen. Die seit gut zehn Jahren amtierende Parteichefin Marine Le Pen soll im Amt bestätigt werden, Gegenkandidaten gibt es nicht. Die 52-Jährige will in neun Monaten bei der Präsidentenwahl wieder antreten, ihr Hauptkontrahent dürfte Amtsinhaber Emmanuel Macron sein.

Hamburger Fischmarkt öffnet nach langer Zwangspause - ohne Marktschreier

HAMBURG: Nachtschwärmer und Touristen können am frühen Sonntagmorgen (5.00 Uhr) erstmals seit mehr als einem Jahr wieder eine beliebte Hamburger Attraktion besuchen: den Fischmarkt. Nach mehr als 15-monatiger coronabedingter Zwangspause können viele der Verkäufer wieder ihre Rollläden hochziehen und ihre Kunden begrüßen. Der Start ist allerdings als Testbetrieb deklariert, es gibt einige Corona-Auflagen.

Ticketverkauf für Bayreuther Festspiele beginnt

BAYREUTH: Am Sonntagnachmittag (14.00 Uhr) startet der Ticketverkauf für die Bayreuther Festspiele. Die ohnehin traditionell schon sehr begehrten Karten für das Opern-Spektakel sind in diesem Jahr noch rarer, weil wegen der Corona-Pandemie statt der üblichen rund 2000 Gäste voraussichtlich nur 911 Zuschauer im Festspielhaus Platz nehmen dürfen. Ab 14 Uhr sollen die Tickets zu haben sein, wie es auf der Homepage der Festspiele heißt.

Schleswig-Holstein Musik Festival wird eröffnet

LÜBECK: Mit einem Konzert in der Lübecker Musik- und Kongresshalle wird am Sonntag das 36. Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) eröffnet. Auf dem Programm stehen die 6. Sinfonie des diesjährigen Schwerpunktkomponisten Franz Schubert und Ludwig van Beethovens Klavierkonzert Nr. 3. Solist ist der Pianist Jan Lisiecki. Er ist für die diesjährige Porträtkünstlerin Hélène Grimaud eingesprungen, die wegen der Corona-Reisebeschränkung ihre Teilnahme an den Eröffnungskonzerten absagen musste.

Verstappen kann Formel-1-Führung in Österreich ausbauen

SPIELBERG: Formel-1-Titeljäger Max Verstappen kann seine Führung in der WM-Wertung am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) ausbauen. Der 23-jährige Niederländer geht in seinem Red Bull von Startplatz eins als Favorit in den Großen Preis von Österreich. Weltmeister Lewis Hamilton schaffte es in der Qualifikation nur auf den vierten Rang. Der Brite muss sich in Spielberg steigern, um nicht den Anschluss zu verlieren. In der Gesamtwertung liegt Hamilton 18 Punkte hinter seinem 13 Jahre jüngeren Herausforderer. Sebastian Vettel kam in der Qualifikation im Aston Martin auf Platz acht. Neuling Mick Schumacher schaffte es im Haas-Rennwagen nur auf Rang 19.

Ruhetag in Wimbledon: Sonntag aber zum letzten Mal spielfrei

LONDON: Vor den Achtelfinals beim Tennis-Turnier in Wimbledon gibt es an diesem Sonntag einen spielfreien Tag. Die Organisatoren brechen mit dieser bei Grand-Slam-Turnieren einmaligen Tradition allerdings im kommenden Jahr, dann wird regulär auch am mittleren Sonntag aufgeschlagen. Dies passierte bislang nur, wenn der Spielplan wegen schlechten Wetters zu sehr in Verzug geraten war. Alle Achtelfinal-Matches des diesjährigen Turniers finden diesmal noch wie bislang üblich komplett am Montag statt. Dabei sind dann auch Angelique Kerber und Alexander Zverev.

Vorbereitung auf die Halbfinals der Fußball-EM beginnt

BERLIN: Bei der Fußball-Europameisterschaft ist am Sonntag und Montag Ruhetag. Mit den Halbfinals geht es am Dienstag und Mittwoch (jeweils 21.00 Uhr) in London weiter. Für die Viertelfinalsieger beginnt die Vorbereitung auf die nächsten K.o.-Spiele. Das Endspiel steht am kommenden Sonntag ebenfalls im Wembley-Stadion an.