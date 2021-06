Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 27.06.21 | Überblick

Gedenkfeier nach Würzburger Gewalttat

WÜRZBURG: Nach der tödlichen Messerattacke von Würzburg wird es am Sonntagnachmittag im Kiliansdom der Stadt eine Gedenkfeier für die Opfer geben. Daran wollen neben dem katholischen Würzburger Bischof Franz Jung auch Vertreter weiterer Religionen und der Öffentlichkeit teilnehmen, wie Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) mitteilte. Erwartet werden bei der Feier der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, die evangelische Regionalbischöfin Gisela Bornowski und Vertreter der muslimischen Gemeinden.

Frankreich wählt wieder - Entscheidung in den Regionen

PARIS: Nach einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung bei der ersten Runde der Regionalwahlen blickt das politische Frankreich mit Sorge auf die zweite und entscheidende Abstimmung am Sonntag (ab 6.00 Uhr). Mit Spannung wird auch auf das Abschneiden der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (früher: Front National) von Marine Le Pen geschaut.

Weitere Achtelfinals bei EM: Spannendes Duell Belgien - Portugal

SEVILLA/BUDAPEST: Bei der Fußball-Europameisterschaft werden am Sonntag die Achtelfinals fortgesetzt. Im ersten Spiel stehen sich in Budapest die Niederlande und Tschechien gegenüber (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV). Anschließend kommt es in Sevilla zum Duell zwischen Mitfavorit Belgien und Titelverteidiger Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV).

Verstappen kann Formel-1-Führung in Österreich ausbauen

SPIELBERG: Formel-1-Spitzenreiter Max Verstappen geht am Sonntag (15.00 Uhr) als Favorit in den Großen Preis der Steiermark. Der 23 Jahre alte Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden holte sich am Samstag den ersten Startplatz und ist im Duell mit Weltmeister Lewis Hamilton im Vorteil. Der Mercedes-Fahrer geht als Zweiter in den Grand Prix in Österreich.

Kiel und Flensburg im Fernduell um Handball-Titel

FLENSBURG/MANNHEIM: In der Handball-Bundesliga fällt an diesem Sonntag in einem Fernduell zwischen Titelverteidiger THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt die Entscheidung über den Titel. Die Kieler treten beim Ex-Meister Rhein-Neckar Löwen an, die Flensburger haben Heimrecht gegen den HBW Balingen-Weilstetten.