Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 20.06.21 | Überblick

Unionsspitze startet Klausur zum Bundestags-Wahlprogramm in Berlin

BERLIN: Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) und CSU-Chef Markus Söder kommen am Sonntagabend (19.00 Uhr) mit den Präsidien der Schwesterparteien zu letzten Beratungen über das gemeinsame Programm zur Bundestagswahl zusammen. Bis zuletzt feilten Experten beider Seiten an Details des gut 200 Seiten starken Entwurfes des Manifests. Der CDU-Vorsitzende Laschet und Söder wollten das Programm an diesem Montag vorstellen. Es wird ihr erster größerer gemeinsamer öffentlicher Auftritt nach dem harten Machtkampf um die Kanzlerkandidatur und der Entscheidung im April.

Frankreich wählt in Regionen und Départements

PARIS: In Frankreichs Regionen wird am Sonntag (ab 6.00 Uhr) über die Neubesetzung einiger politischer Ämter abgestimmt. Mit Spannung wird dabei vor allem auf das Abschneiden der rechtspopulistischen Rassemblement National (früher: Front National) von Marine Le Pen geschaut. Die Regional- und Départementswahlen sind die letzten landesweiten Abstimmungen vor den Präsidentschaftswahlen im kommenden Frühjahr. Bei den Wahlen werden unter anderem die Regionalräte neu besetzt.

Armenien wählt neues Parlament

ERIWAN: Im krisengeschüttelten Armenien sind sieben Monate nach dem Krieg mit Aserbaidschan um die umstrittene Region Berg-Karabach 2,6 Millionen Menschen zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Bei der vorgezogenen Abstimmung am Sonntag sind mehr als 20 Parteien und Blöcke zugelassen - so viele wie nie zuvor. Es wird erwartet, dass die Partei Bürgervertrag von Regierungschef Nikol Paschinjan und der Block Armenien um den früheren Regierungschef Robert Kotscharjan das Rennen unter sich ausmachen.

Ingeborg-Bachmann-Preis wird in Klagenfurt vergeben

KLAGENFURT: Nach dreitägigem Wettlesen wird am Sonntag der Ingeborg-Bachmann-Preis im österreichischen Klagenfurt vergeben. Um den mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreis haben sich 14 Autorinnen und Autoren aus Österreich, der Schweiz und Deutschland beworben. Er gilt als einer der wichtigsten Preise für deutschsprachige Literatur. Neben dem Hauptpreis winken weitere vier Auszeichnungen, die zwischen 7000 und 12.500 Euro Preisgeld bedeuten.

Fußball: Entscheidung in Gruppe A steht an

NYON: Schon vor dem letzten Vorrundenspieltag bei der Fußball-EM hat Italien den Einzug ins Achtelfinale sicher. Den bislang zweimal siegreichen Azzurri reicht am letzten Spieltag der Gruppe A in Rom gegen Wales an diesem Sonntag (18.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) ein Punkt zum Gruppensieg. Die Waliser sind mit vier Punkten auf dem besten Weg Richtung Achtelfinale. Im Parallelspiel in Baku (18.00 Uhr/Magenta TV) treffen die Schweiz, die erst einen Punkt hat, und die noch punktlose Türkei aufeinander.

Verstappen will Formel-1-Führung ausbauen

LE CASTELLET: Red-Bull-Pilot Max Verstappen kann am Sonntag (15.00 Uhr) seine Führung in der Formel-1-Weltmeisterschaft ausbauen. Der Niederländer startet beim Großen Preis von Frankreich von der Pole Position und hinterließ bei den bisherigen Runden in Le Castellet einen starken Eindruck. Mercedes-Pilot Lewis Hamilton, der zuletzt zweimal in Frankreich siegte, beginnt den siebten Saisonlauf als Zweiter. Dritter ist sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. In der Gesamtwertung liegt Verstappen vier Punkte vor Hamilton.

Schachmann als Top-Favorit ins Straßenrennen der DM

STUTTGART: Nach dem Überraschungssieg von Crosser Marcel Meisen im Vorjahr will das Team Bora hansgrohe das Trikot des deutschen Straßenradmeisters zurückerobern. Angeführt vom formstarken Maximilian Schachmann schickt das beste deutsche Team am Sonntag zudem Emanuel Buchmann und Pascal Ackermann auf den anspruchsvollen Kurs in Stuttgart. Auf einem Rundkurs müssen insgesamt 185 Kilometer und 3000 Höhenmeter bewältigt werden. Bei den Frauen gilt Titelverteidigerin Lisa Brennauer als Favoritin.

Boots-Demo fordert mehr Freiheiten für Partys und Clubs

BERLIN: Mitglieder der Berliner Party- und Clubszene wollen am Sonntag (12.00) mit Booten und Musik auf dem Wasser für weitere Freiheiten in der Corona-Pandemie protestieren. Die Veranstalter kritisieren, dass Sport im Freien in Gruppen und ohne Abstand möglich sei, Tanzen werde aber auch künftig strenger reglementiert. Seit Freitag kann in den Berliner Clubs draußen wieder getanzt werden. Die Besucher müssen negative Tests vorweisen und zum Teil Masken tragen.