Das bringt der Sonntag

06.06.21

Sachsen-Anhalt wählt neuen Landtag - Dritte Amtszeit für Haseloff?

MAGDEBURG: Rund 1,8 Millionen Menschen sind am Sonntag (ab 8.00 Uhr) zur Wahl des neuen Landtags von Sachsen-Anhalt aufgerufen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat laut Umfragen gute Chancen auf eine dritte Amtszeit, die FDP könnte nach zehn Jahren außerparlamentarischer Opposition in den Landtag zurückkehren. Es ist die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl im September.

Größte Wahl in Mexikos Geschichte

MEXIKO-STADT: Mehr Ämter standen an einem Wahltag in Mexiko noch nie auf dem Spiel: Die Bürger des lateinamerikanischen Landes entscheiden am Sonntag über mehr als 20.000 Posten. Besetzt werden unter anderem alle 500 Sitze in Mexikos Parlamentsunterhaus, der Abgeordnetenkammer, sowie 15 der 31 Gouverneursstellen. Der Großteil der restlichen Posten ist auf Gemeindeebene, darunter knapp 2000 Bürgermeisterämter.

Marxist oder Rechtspopulistin: Peruaner wählen neuen Präsidenten

LIMA: Bei der Präsidentenwahl in Peru kommt es am Sonntag zu einem Kräftemessen der politischen Extreme. Die Peruaner haben die Wahl zwischen dem marxistischen Dorfschullehrer Pedro Castillo und der Rechtspopulistin Keiko Fujimori, Tochter des früheren autoritären Präsidenten Alberto Fujimori. In den letzten Umfragen vor der Stichwahl lagen die beiden Bewerber fast gleichauf.

Im Abendspiel von Paris: Alexander Zverev will ins Viertelfinale

PARIS: Tennisprofi Alexander Zverev kommt bei den French Open in Paris zum ersten Mal am späten Abend zum Einsatz. Die deutsche Nummer eins kämpft am Sonntag ab 21.00 Uhr gegen den Japaner Kei Nishikori um den Einzug ins Viertelfinale. Der 24 Jahre alte Zverev hat sich beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Saison bislang kontinuierlich gesteigert. Gegen Nishikori konnte er die jüngsten beiden Duelle vor den French Open jeweils für sich entscheiden.

Mihambo und Harting im Fokus bei Leichtathletik-Titelkämpfen

BRAUNSCHWEIG: Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo steht im Mittelpunkt des zweiten Wettkampf-Tages bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften. Die 27 Jahre alte «Sportlerin des Jahres» von der LG Kurpfalz hofft an diesem Sonntag in Braunschweig auf ihren ersten Sieben-Meter-Sprung in dieser Saison.

Verstappen muss in Baku um Formel-1-Führung bangen

BAKU: Red-Bull-Pilot Max Verstappen droht beim Formel-1-Rennen in Baku am Sonntag (14.00 Uhr) der schnelle Verlust der WM-Führung. Der Niederländer startet nach leicht verpatzter Qualifikation nur als Dritter in den Großen Preis von Aserbaidschan. Sein Titelrivale Lewis Hamilton beginnt den sechsten Saisonlauf in seinem Mercedes als Zweiter und könnte Verstappen nach nur einem Rennen wieder von der WM-Spitze verdrängen.

Deutsche U21 will gegen Portugal dritten EM-Titel erobern

LJUBLJANA: Deutschlands U21-Nationalmannschaft will am Sonntag im Endspiel gegen Portugal den dritten Europameister-Titel erobern. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz kann sich mit einem Erfolg im Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr/ProSieben) in Ljubljana wie die Teams in den Jahren 2009 und 2017 zum Champion krönen. Für Deutschlands Fußball-Nachwuchs ist es nach 1982, 2009, 2017 und 2019 die vierte Final-Teilnahme bei einer U21-EM und die dritte in Serie. Die deutsche Auswahl hatte mit einem 2:1 im Halbfinale gegen die Niederlande den Endspiel-Einzug perfekt gemacht.

Bayern-Fußballerinnen vor Gewinn der Meisterschaft

MÜNCHEN: Die Fußballerinnen des FC Bayern können am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport/Eurosport Livestream) im Heimspiel gegen den Pokalfinalisten Eintracht Frankfurt die Meisterschaft perfekt machen. Die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer hat vor dem letzten Spieltag im Bundesliga-Fernduell mit Verfolger und Titelverteidiger VfL Wolfsburg zwei Punkte mehr auf dem Konto.