Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 30.05.21 | Überblick

Republik Zypern wählt ein neues Parlament

NIKOSIA: In der Republik Zypern wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Umfragen deuten in dem EU-Land auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der konservativen Partei Demokratische Gesamtbewegung (DISY) und der linken Aufbaupartei des Werktätigen Volkes (AKEL) hin. Die DISY-Partei unterstützt den amtierenden konservativen Präsidenten Nikos Anastasiades, der im politischen System Zyperns die Regierung stellt und direkt gewählt wird. Die Wahlen gelten als Politbarometer für die Präsidialwahl im Jahr 2023.

DFB-Pokal-Finale der Frauen: Seriensieger Wolfsburg gegen Frankfurt

KÖLN: Im DFB-Pokal-Finale der Frauen treffen an diesem Sonntag (16.00 Uhr/ARD) der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt aufeinander. Die Wölfinnen können ihren insgesamt achten Pokalsieg feiern. Die Niedersachsen sind zudem seit dem 16. November 2013 im Pokal ungeschlagen. Die Eintracht geht als Außenseiter in das Endspiel. Der Vorgängerverein des hessischen Clubs, der 1. FFC Frankfurt, ist mit neun Triumphen Rekordsieger. Die Fußballerinnen spielen unter dem Dach der Eintracht.

Osnabrück hofft auf Wunder in Relegation - Ingolstadt vor Aufstieg

OSNABRÜCK: Der VfL Osnabrück benötigt in der Relegation gegen den FC Ingolstadt ein Fußball-Wunder, um doch noch den Abstieg aus der Zweiten Liga verhindern zu können. Nach dem klaren 0:3 im Hinspiel spricht alles gegen den Zweitligisten aus Niedersachsen. 2000 Fans sind am Sonntag (13.30 Uhr) im Stadion an der Bremer Brücke zugelassen. Schafft der VfL nicht mehr die Wende, steigt er in die Dritte Liga ab. Stattdessen darf sich dann der FC Ingolstadt auf Duelle mit Werder Bremen und dem FC Schalke 04 freuen.

French-Open-Auftakt mit Alexander Zverev und Angelique Kerber

PARIS: Alexander Zverev und Angelique Kerber sind bei den French Open gleich am ersten Tag im Einsatz. Zverev trifft beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison am Sonntag zum Auftakt im deutschen Duell auf den Qualifikanten Oscar Otte. Kerber bekommt es mit der Qualifikantin Anhelina Kalinina aus der Ukraine zu tun. Von den insgesamt zehn deutschen Tennisprofis ist am ersten Tag des Sandplatz-Events auch Yannick Hanfmann gefordert. Der Karlsruher spielt in seiner ersten Runde gegen Henri Laaksonen aus der Schweiz.

Bundessieger im Tüftler-Wettbewerb «Jugend forscht» werden gekürt

HEILBRONN: Jugendliche Tüftler aus ganz Deutschland machen sich auch in diesem Jahr Hoffnungen auf Preise beim «Jugend forscht»-Wettbewerb. Die nach Ansicht der Jury besten Projekte werden am Sonntag (10.45 Uhr) in Heilbronn zu Siegern gekürt. Jubeln dürfen sie nur am Bildschirm: Wie bereits die Präsentationen in den vergangenen Tagen wird auch die Siegerehrung wegen der Corona-Pandemie als Livestream übertragen. Das Motto des diesjährigen Wettbewerbs lautet «Lass Zukunft da».