Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 23.05.21 | Überblick

Bundesliga-Aufstieg: Drei Teams, zwei Tickets - Wem droht Relegation?

DÜSSELDORF: Erst auf der Zielgeraden fällt die Entscheidung über den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Alle drei Aspiranten haben zum Abschluss der Zweitliga-Saison am Sonntag (15.30 Uhr) ein Heimspiel. Die besten Aussichten hat Tabellenführer VfL Bochum (64 Punkte), dem im Spiel gegen den SV Sandhausen ein Unentschieden zur Erstliga-Rückkehr nach elf Jahren genügt. Verfolger Holstein Kiel (62) ist mit einem Sieg gegen den SV Darmstadt 98 sicher in der Bundesliga und wäre dann der erste Club aus Schleswig-Holstein im Oberhaus. Der Tabellendritte SpVgg Greuther Fürth (61) geht als Jäger und Außenseiter ins Rennen. Die Franken treffen auf Fortuna Düsseldorf und haben damit wohl den stärksten Gegner.

Ferrari-Star Leclerc winkt Heimsieg bei Formel-1-Klassiker

MONTE CARLO: Charles Leclerc startet mit großen Chancen auf den ersten Heimsieg eines Monegassen in der WM-Geschichte der Formel 1 seit 1950 in den Klassiker der Motorsport-Königsklasse. Der 23 Jahre alte Ferrari-Pilot wird am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) von der Pole Position aus die 78 Runden in Angriff nehmen. Neben ihm wird Max Verstappen von Red Bull stehen, der im WM-Klassement womöglich den Rückstand auf Spitzenreiter Lewis Hamilton verringern kann. Der Brite war in der Qualifikation nicht über den siebten Platz hinausgekommen.

U21-Nationaltrainer Kuntz gibt Kader für EM-Finalrunde bekannt

FRANKFURT/MAIN: Der deutsche U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz gibt am Sonntag seinen Kader für die anstehende Finalrunde der U21-Europameisterschaft bekannt. Insgesamt 23 Spieler darf der 58-Jährige in sein Aufgebot für das Viertelfinale gegen Dänemark am 31. Mai im ungarischen Szekesfehervar berufen. Im Falle eines Weiterkommens würde die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes am 3. Juni im Halbfinale auf die Niederlande oder Frankreich treffen. Das Endspiel findet am 6. Juni im slowenischen Maribor statt.