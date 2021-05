Das bringt der Sonntag

Ökumenischer Kirchentag geht mit Open-Air-Gottesdienst zu Ende

FRANKFURT/MAIN: Mit einem Open-Air-Gottesdienst auf der Weseler Werft am Frankfurter Mainufer geht am Sonntag (10.00 Uhr) der dritte Ökumenische Kirchentag zu Ende. Zu dem Gottesdienst unter dem Motto «schaut hin - blickt durch - geht hin» wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Wegen der Corona-Pandemie konnte der Kirchentag nur eingeschränkt und anders als ursprünglich geplant stattfinden. Statt der Begegnung tausender Menschen unterschiedlicher Kirchen gab es digitale und dezentrale Formate. Lediglich einige Begegnungsgottesdienste fanden mit Abstand und Hygienekonzept statt. Der dritte Ökumenische Kirchentag stand unter dem Motto «Schaut hin».

FDP beendet Bundesparteitag - Wahlprogramm wird verabschiedet

BERLIN: Die FDP beendet am Sonntag ihren digitalen Bundesparteitag. Die 662 Delegierten wollen das Programm für die Bundestagswahl verabschieden, über das bereits am Samstag stundenlang beraten worden war. In der Präambel heißt es, die Welt verändere sich rasant. «Trotzdem wurde in Deutschland zu lange das trügerische Bild vermittelt, dass alles bleiben könne wie es ist.» Heute wisse man, dass dies falsch gewesen sei. «Das Ergebnis war eine Politik, die unseren Staat satt und träge gemacht hat statt schlank und stark.»

Sachsen-Anhalt eröffnet Museumstag - 1500 Aktionen geplant

HALBERSTADT: Die Corona-Krise macht auch den mehr als 6500 Museen in Deutschland schwer zu schaffen. Am Internationalen Museumstag wollen die Häuser am Sonntag auf die Vielfalt der Museumslandschaft in Deutschland aufmerksam machen. Bundesweit sollen hunderte Häuser ihre Türen virtuell - und wo es die Corona-Lage zulässt auch tatsächlich - öffnen. Eröffnet wird der Aktionstag mit einer Veranstaltung (10.00 Uhr) im Berend Lehmann Museum für jüdische Geschichte und Kultur in Halberstadt. Das Museum wird nach monatelangen Umbau- und Konzeptionsarbeiten wiedereröffnet.

Dortmund und Wolfsburg kämpfen um Champions-League-Teilnahme

BERLIN: DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg können in den beiden Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga die Teilnahme an der Champions League perfekt machen. Drei Tage nach dem Pokal-Triumph würden sich die Dortmunder mit einem Sieg beim 1. FSV Mainz 05 (18.00 Uhr/Sky) erneut für die Königsklasse qualifizieren. Wolfsburg würde danach bei RB Leipzig bereits ein Unentschieden reichen, um den Tabellen-Fünften Eintracht Frankfurt auf jeden Fall zu distanzieren.

Bochum und Kiel wollen Bundesliga-Aufstieg vorzeitig perfekt machen

DÜSSELDORF: Der VfL Bochum und Holstein Kiel können vorzeitig den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt machen. Beiden Teams reichen am vorletzten Spieltag der 2. Liga am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) jeweils eigene Siege, um alle Zweifel zu beseitigen. Tabellenführer Bochum tritt beim 1. FC Nürnberg an, Kiel spielt beim Karlsruher SC. Auf dem Relegationsrang liegt derzeit die SpVgg Greuther Fürth, die beim SC Paderborn ebenfalls vor einer Auswärtsaufgabe steht. Als Tabellenvierter will der Hamburger SV mit Interimstrainer Horst Hrubesch durch einen Erfolg beim VfL Osnabrück seine Chance auf die Relegation wahren.