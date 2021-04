Das bringt der Sonntag

Steinmeier richtet Gedenkfeier für Opfer in Corona-Pandemie aus

BERLIN: Gut ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie wird der Staat am Sonntag in einer zentralen Veranstaltung der Verstorbenen gedenken und den Angehörigen sein Mitgefühl aussprechen. An der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgerichteten Gedenkfeier im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt werden fünf Hinterbliebene und die Spitzen der fünf Verfassungsorgane teilnehmen.

Machtkampf um Unions-Kanzlerkandidatur: Selbstgesetzte Frist läuft ab

BERLIN: Die vom CDU-Vorsitzenden Armin Laschet und von CSU-Chef Markus Söder selbst gesetzte Frist für eine Einigung im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur läuft an diesem Sonntag ab. Ob die beiden Rivalen bis zum Abend oder frühen Montagmorgen eine Lösung finden, oder ob am Ende doch noch die Unionsfraktion wohl an diesem Dienstag entscheiden muss, war zunächst unklar.

Nach Aus in der Königsklasse: Borussia Dortmund in der Liga gefordert

DORTMUND: Nach dem Aus in der Champions League darf sich Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga im Kampf um die nächste Europacup-Teilnahme keinen weiteren Patzer erlauben. Gegner am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) ist der SV Werder Bremen.

Hamilton peilt Formel-1-Sieg in Imola an - Red Bull als Verfolger

IMOLA: Weltmeister Lewis Hamilton nimmt das zweite Formel-1-Rennen der Saison von Startplatz eins in Angriff. Der englische Mercedes-Pilot sicherte sich für den Grand Prix der Emilia Romagna am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) in Imola die 99. Pole Position seiner Karriere. Erster Verfolger von Hamilton auf dem Traditionskurs nahe Bologna ist Red-Bull-Pilot Sergio Perez, der sich überraschend vor seinem Stallrivalen Max Verstappen positionieren konnte.