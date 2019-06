Von: Redaktion DER FARANG | 30.06.19

EU-Sondergipfel soll Streit über Spitzenposten beilegen

BRÜSSEL (dpa) - Ein EU-Sondergipfel in Brüssel soll am Sonntagabend (18.00 Uhr) eine neue Führung für die Europäische Union vorschlagen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs wollen ein Personalpaket für mehrere Spitzenposten schnüren.



Vorrangig geht es um die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, der Ende Oktober aus dem Amt scheidet. Vor dem Sondergipfel wird tagsüber aber noch verhandelt: EU-Ratschef Donald Tusk trifft die Fraktionschefs im Parlament (11.30 Uhr), und die EVP und die Sozialdemokraten kommen zu getrennten Vorgesprächen zusammen (16.00 Uhr).

Trump führt mit Südkoreas Präsident Moon Gespräche über Nordkorea

SEOUL (dpa) - US-Präsident Donald Trump setzt seinen Besuch in Südkorea am Sonntag mit Gesprächen über den Streit um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm fort.



Trump will sich mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In in Seoul über das weitere Vorgehen in dem Konflikt beraten. Die Verhandlungen mit der kommunistischen Führung in Pjöngjang sind seit dem gescheiterten Gipfeltreffen zwischen Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un im Februar in Vietnam festgefahren. Zudem plant Trump einen Ausflug an die innerkoreanische Grenze. Nach einem Treffen mit US-Soldaten in Südkorea will Trump am Sonntag wieder zurück in die USA fliegen.

Rot-grün-rote Koalitionsrunde in Bremen will Verhandlungen beenden

BREMEN (dpa) - Gut einen Monat nach der Bürgerschaftswahl in Bremen wollen SPD, Grüne und Linke am Sonntag letzte Textarbeiten am Entwurf eines Koalitionsvertrages vornehmen.



Im Laufe des Tages soll die Koalitionsrunde noch einmal in großer Besetzung zusammenkommen. Ihr gehören 42 Vertreter der drei Parteien an, die seit dem 12. Juni über ein Bündnis verhandeln. Am Montag soll der Vertrag der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Bis dahin wollen sich die Parteien auch über die Ressortverteilung verständigen. Es wäre die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland.

EU unterzeichnet Freihandelsabkommen mit Vietnam

HANOI (dpa) - Nach jahrelangen Verhandlungen wollen die Europäische Union (EU) und Vietnam an diesem Sonntag ein Freihandelsabkommen unterzeichnen. Mit der Vereinbarung sollen nach und nach praktisch alle Zölle wegfallen.



Das südostasiatische Land mit mehr als 95 Millionen Einwohnern gehört zu den wenigen Staaten mit einer kommunistischen Einparteienregierung. Seit der wirtschaftlichen Öffnung glänzt es mit hohen Wachstumsraten. Nach Europa werden vor allem Kleidung und Mobiltelefone sowie Ersatzteile exportiert.

Millionen beim «Pride March» in New York erwartet

NEW YORK (dpa) - Fünfzig Jahre nach den Krawallen in der New Yorker Christopher Street wollen am Sonntag (18 Uhr MEZ) Millionen Menschen in der US-Metropole für Gleichberechtigung aller Liebesformen auf die Straße gehen.



Beim «Pride March» im Zentrum von Manhattan wollen laut Veranstalterangaben rund 150.000 Menschen aktiv dabei sein, gesäumt von Millionen an den Straßen. Insgesamt erwarten die Organisatoren für Veranstaltungen im «Pride»-Monat Juni in New York mehr als 4,5 Millionen Teilnehmer.

Bundesministerin Karliczek eröffnet Lindauer Nobelpreisträgertagung

LINDAU (dpa) - Renommierte Wissenschaftler aus aller Welt treffen sich in dieser Woche zur 69. Nobelpreisträgertagung in Lindau am Bodensee.



Zum Auftakt am Sonntag (15.00 Uhr) sollen Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) und Nobelpreisträger Brian Schmidt in der Inselhalle eine Ansprache halten. Schwerpunkt des diesjährigen Treffens (#LINO19) ist das Fachgebiet Physik mit den Kernthemen Laserphysik und Gravitationswellen.

Albanien wählt Gemeinderäte unter Oppositionsboykott

TIRANA (dpa) - In ganz Albanien finden am Sonntag Kommunalwahlen statt. Der Urnengang wird jedoch von der rechten Opposition boykottiert.



Sie wirft dem linken Ministerpräsidenten Edi Rama und seiner Regierung Korruption und Wahlbetrug vor. Für die Sicherheit am Wahltag sind nach Regierungsinformationen 12.000 Polizisten zuständig. Die Wahllokale öffnen um 07.00 Uhr und schließen um 19.00 Uhr.

Wer wird neuer Bachmann-Preisträger? - Preisverleihung steht an

KLAGENFURT (dpa) - Bei den 43. Tagen der deutschsprachigen Literatur steht am Sonntag (11.00 Uhr) die Verleihung des renommierten Bachmann-Preises an.



Seit Donnerstag haben 14 Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei dem Wettbewerb in Klagenfurt ihre Texte präsentiert. Nun entscheidet sich, wer Nachfolger der Vorjahressiegerin Tanja Maljartschuk wird.

Deutsche U21 will im Finale gegen Spanien dritten EM-Titel

UDINE (dpa) - Mit einem Finalsieg gegen Spanien will die deutsche U21-Nationalmannschaft ihren dritten Europameister-Titel erobern.



Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz wäre bei einem Erfolg im Endspiel am Sonntag (20.45 Uhr) in Udine die erste deutsche U21, die ihren Titel erfolgreich verteidigt. Für Deutschlands Fußball-Nachwuchs ist es die insgesamt vierte Final-Teilnahme bei einer U21-EM und die zweite in Serie nach dem Triumph von 2017. Einen klaren Favoriten gibt es im Endspiel nicht.

Deutsches Triathlon-Trio heiß auf Titel bei Ironman-EM

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Gleich drei deutsche Triathlon-Asse gehen bei der Ironman-Europameisterschaft am Sonntag in Frankfurt mit guten Titelchancen an den Start.



Die zweimaligen Weltmeister Patrick Lange und Jan Frodeno sowie der dreimalige Frankfurt-Rekordsieger Sebastian Kienle gelten in der Main-Metropole als große Favoriten bei dem Wettbewerb über 3,84 Kilometer Schwimmen, 185 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen. Bei den Frauen trägt die Darmstädterin Daniela Bleymehl die Hoffnungen auf den ersten deutschen Sieg seit neun Jahren.

Abschluss der Europaspiele in Minsk

MINSK (dpa) - Mit der Schlussfeier enden am Sonntagabend in Minsk die 2. Europaspiele.



Die dritte Auflage findet in vier Jahren in Krakau und der Region Kleinpolen statt. Die deutsche Mannschaft feierte in der weißrussischen Hauptstadt vornehmlich im Tischtennis Erfolge. Mit Abstand erfolgreichste Nation war Russland.

Vettel muss Aufholjagd starten - Spannung bei Österreich-Rennen

SPIELBERG (dpa) - Sebastian Vettel muss beim Großen Preis von Österreich eine Aufholjagd starten.



Nach einem Defekt an seinem Ferrari nimmt der viermalige Formel-1-Weltmeister das Rennen an diesem Sonntag (15.10 Uhr/Sky und RTL) vom neunten Platz in Angriff. Ein Sieg auf dem Red Bull Ring fehlt dem 31-Jährigen noch. Dass der Ferrari auf dem Kurs schnell ist, bewies Vettels Teamkollege Charles Leclerc. Der 21 Jahre alte Monegassse startet von Position eins, daneben steht Vorjahressieger Max Verstappen von Red Bull. Titelverteidiger Lewis Hamilton wird das Rennen vom fünften Platz aus in Angriff nehmen.

Radprofi Ackermann möchte Meistertitel auf Sachsenring verteidigen

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL (dpa) - Auf dem Sachsenring bei Hohenstein-Ernstthal werden am Sonntag die deutschen Straßenrad-Meisterschaften ausgetragen.



Bei den Männern nimmt Pascal Ackermann (Landau/Pfalz) die 180,6 Kilometer auf der traditionsreichen Motorsportrennstrecke als Titelverteidiger in Angriff. Gefahren werden 14 Runden, die jeweils 12,9 Kilometer lang sind. Bei den Frauen peilt Liane Lippert (Friedrichshafen) nach 103,2 Kilometern die Titelverteidigung an. Es werden Temperaturen bis zu 39 Grad erwartet.

Olympia beflügelt Outdoor-Messe in München - Klettern im Trend

MÜNCHEN (dpa) - Ein Jahr vor den Olympischen Sommerspielen in Tokio will die Sportbekleidungsbranche vom Trendsport Klettern profitieren.



Bei der erstmals in München stattfindenden Messe Outdoor spielen die beiden Sportarten Klettern und Bouldern eine wichtige Rolle. Messechef Klaus Dittrich und der Branchenverband European Outdoor Group wollen die Trends bei der Messeeröffnung am Sonntag (10.00 Uhr) präsentieren. Außerdem berichten die zwei Einzelhandelsketten Intersport und Sport 2000 über die Entwicklung ihrer Geschäfte.