Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion DER FARANG | 11.11.18

ATP-WM beginnt in London: Federer bestreitet Abend-Match

LONDON (dpa) - In London beginnt am Sonntag die ATP-WM der besten acht Tennisprofis der Saison.

Das erste Einzel bestreiten der Österreicher Dominic Thiem und Kevin Anderson aus Südafrika (15.00 Uhr MEZ). Im Abendspiel treffen der Schweizer Roger Federer und Nachrücker Kei Nishikori aufeinander (21.00 Uhr). Der Japaner ersetzt den verletzten Argentinier Juan Martin del Potro.

100 Jahre Waffenstillstand - Macron lädt zu «Weltkriegs-Gipfel»

PARIS (dpa) - Zu einer Gedenkfeier anlässlich des Endes des Ersten Weltkriegs vor einhundert Jahren empfängt Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am Sonntag (ab 09.30 Uhr) rund 60 Staats- und Regierungschefs in Paris.

Höhepunkt wird eine Zeremonie im Schatten des Triumphbogens sein. Daran nehmen Kanzlerin Angela Merkel, US-Präsident Donald Trump, der russische Präsident Wladimir Putin sowie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und zahlreiche weitere Staats- und Regierungschefs teil. Am Nachmittag besucht Kanzlerin Merkel ein Friedensforum (15.00 Uhr), bei dem sie die Eröffnungsrede hält. US-Präsident Trump plant, den US-Militärfriedhof in Suresnes westlich von Paris zu besuchen (15.15 Uhr). In Paris soll es eine Demonstration gegen Trump geben (14.00 Uhr).

Steinmeier erinnert mit Prinz Charles an Ende des Ersten Weltkriegs

LONDON (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt am Sonntag an den Gedenkfeiern in London zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren teil.

Gemeinsam mit dem britischen Thronfolger Prinz Charles legt er am nationalen Ehrenmal für die Gefallenen im Zentrum Londons einen Kranz nieder. Am Abend ist er zusammen mit Königin Elizabeth II. bei einem Gedenkgottesdienst in der Westminster Abbey dabei.

Streit um Nationalistendemo überschattet Polens Unabhängigkeitstag

WARSCHAU (dpa) - Überschattet vom Streit um eine Nationalistendemo feiert Polen am Sonntag seinen 100. Unabhängigkeitstag.

Vor den Feierlichkeiten löste das vorübergehende Verbot eines sogenannten Unabhängigkeitsmarsches Spannungen aus. Bei der Nationalistendemonstration waren 2017 viele Rechtsradikale mit rassistischen Bannern mitgelaufen.

Grüne beenden Europa-Parteitag und verabschieden Programm

LEIPZIG (dpa) - Mit der Verabschiedung ihres Programms für die Europawahl 2019 beenden die Grünen am Sonntag (ab 9.00) Uhr ihren Bundesparteitag.

Auch die Kandidaten für die hinteren Plätze auf der Liste für die Wahl des Europaparlaments wollen die Delegierten in Leipzig noch bestimmen. Am Samstag hatten sie die EU-Politiker Ska Keller und Sven Giegold zu ihren Spitzenkandidaten gekürt.

EKD sucht auf Jahrestagung neue Wege zur Nachwuchsgewinnung

WÜRZBURG (dpa) - Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) kommt von Sonntag (11.15 Uhr) an zu ihrer Jahrestagung in Würzburg zusammen.

Das Kirchenparlament berät unter anderem darüber, wie wieder mehr junge Menschen für den Glauben begeistert werden können. Weitere Themen der Tagung sind der Umgang der evangelischen Kirche mit Fällen sexuellen Missbrauchs und die Prävention sowie die Friedensarbeit der Kirche. Außerdem geht es um die Kirche im digitalen Wandel. Die Kirchentagung dauert bis zum Mittwoch.

Maas reist nach China - Menschenrechtslage in Xinjiang ein Thema

BERLIN (dpa) - Außenminister Heiko Maas reist am Sonntag (ca. 16.00 Uhr) mit einer Wirtschaftsdelegation zu seinem Antrittsbesuch nach Peking.

Der SPD-Politiker will den strategischen Dialog mit Amtskollege Wang Yi fortsetzen, über den Handelskonflikt Chinas mit den USA und die Lage in Nordkorea sprechen.

Separatisten in der Ostukraine halten erneut umstrittene Wahlen ab

DONEZK/LUHANSK (dpa) - Ungeachtet internationaler Proteste finden in den Separatisten-Gebieten in der Ostukraine am Sonntag Wahlen statt.

In Luhansk und Donezk sollen damit die Interimschefs Leonid Passetschnik und Denis Puschilin bestätigt werden. Die Wahllokale sollen um 18.00 Uhr MEZ schließen. Mit ersten Ergebnissen wird noch für den Abend gerechnet. Die USA und die EU hatten allerdings bereits erklärt, dass sie die Ergebnisse in den von Kiew abtrünnigen Gebieten nicht anerkennen werden.

Karneval beginnt - Köln setzt auf Prävention gegen Exzesse

KÖLN/DÜSSELDORF (dpa) - In den rheinischen Karnevalshochburgen beginnt am Sonntag um 11 Uhr 11 die närrische Zeit.

Allerdings erstmal nur für einen Tag - so richtig los geht es dann erst im neuen Jahr.

Leipzig will Sieg gegen Leverkusen - Schalke in Frankfurt gefordert

LEIPZIG (dpa) - RB Leipzig will mit dem sechsten Saisonsieg seinen Platz in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga festigen.

Im Duell der Europa-League-Starter mit Bayer Leverkusen müssen die Sachsen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) neben Marcelo Saracchi und Emil Forsberg vielleicht auch auf den angeschlagenen Timo Werner verzichten. Die Gäste kommen mit dem Erfolgserlebnis der Qualifikation für die K.o.-Runde der Europa League.

Ära von Eishockey-Bundestrainer Sturm endet gegen Slowakei

KREFELD (dpa) - Am Sonntag geht die Ära von Eishockey-Nationaltrainer Marco Sturm zu Ende.

Beim Deutschland Cup in Krefeld steht der 40-Jährige gegen die Slowakei (14.30 Uhr/Sport1 und Telekomsport) letztmalig an der deutschen Bande. Nach dem Ende des Vier-Nationen-Turniers wechselt Sturm als Assistenztrainer zu den Los Angeles Kings in die nordamerikanische Profiliga NHL.