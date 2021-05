Das bringt der Samstag

Gewalt in Nahost: Pro-palästinensische Demos in Deutschland geplant

BERLIN: Aus Protest gegen die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten sind am Samstag erneut Demonstrationen in mehreren deutschen Städten geplant. Bei den meisten geht es um Solidarität mit den Palästinensern. In Berlin wollen gleich mehrere pro-palästinensische Gruppen auf die Straße gehen. Hintergrund ist laut Polizei der Tag der Nakba (Katastrophe), den Palästinenser am 15. Mai begehen.

Klima, Corona und Gerechtigkeit - Polit-Prominenz auf Kirchentag

FRANKFURT/MAIN: Hochrangige Politiker und Kirchenvertreter diskutieren an diesem Samstag (ab 8.00 Uhr) zahlreiche aktuelle Themen auf dem 3. Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt. Die digitalen Diskussionsrunden befassen sich mit Klimaschutz, Rechtsterrorismus, Zivilcourage oder globaler Gerechtigkeit. Auch um die Corona-Pandemie geht es in den teils live gestreamten, teils vorab aufgezeichneten Gesprächen.

ADAC wählt neuen Vereinspräsidenten

MÜNCHEN: Einen neuen ADAC-Präsidenten wählen die rund 220 Delegierten der Regionalclubs auf der Online-Hauptversammlung des Vereins am Samstag (ab 13.00 Uhr). Nach siebenjähriger Amtszeit kandidiert August Markl nicht mehr.

FDP setzt Bundesparteitag fort - Rede des Generalsekretärs

BERLIN: Die FDP setzt am Samstag ihren Bundesparteitag fort. Erwartet werden bei der überwiegend digital organisierten Veranstaltung Beratungen des Wahlprogramms und die Rede des neugewählten Generalsekretärs Volker Wissing. Er ist politischer Vertrauter des Vorsitzenden Christian Lindner, der am Freitag mit 93 Prozent der Stimmen in seiner Position an der Parteispitze und als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl im September bestätigt worden war.

Vorletzter Bundesliga-Spieltag: 1. FC Köln droht Abstieg

BERLIN: Am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga kann an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) die nächste Entscheidung im Abstiegskampf fallen. Nach dem FC Schalke 04 droht dem 1. FC Köln der definitive Gang in die 2. Liga. Der Tabellen-Vorletzte muss beim direkten Konkurrenten Hertha BSC antreten, der auf die vorzeitige Rettung hofft.

Pokalfinale gegen Leicester: Tuchel peilt ersten Titel mit Chelsea an

LONDON: Der deutsche Fußballtrainer Thomas Tuchel will am Samstag seinen ersten Titel in England gewinnen. Mit dem FC Chelsea bestreitet der 47-Jährige (18.15 Uhr/DAZN) das Endspiel des FA Cups gegen Leicester City. Die Partie im Wembley-Stadion findet vor 21.000 Zuschauern statt.

Weltmeister Wellbrock will mit Freiwasser-Staffel überzeugen

BUDAPEST: Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock startet an diesem Samstag bei der Schwimm-EM in sein drittes und letztes Rennen in Budapest. Der 23-Jährige zählt zusammen mit den weiteren Olympia-Startern Leonie Beck und Rob Muffels sowie Lea Boy zu den Mitfavoriten über 4 x 1,25 Kilometer. Nur sechs Nationen sind in dem nicht-olympischen Rennen am Start.

Endrunde in München: Basketball-Bundesliga sucht Pokalsieger 2021

MÜNCHEN: Vier Wochen nach der coronabedingten Absage holt die Basketball-Bundesliga am Wochenende ihre Pokal-Finalrunde nach. Im ersten Halbfinale des Top Four am Samstag in München treffen um 16.00 Uhr Gastgeber Bayern München und ratiopharm Ulm aufeinander. Danach spielen ab 19.30 Uhr die BG Göttingen und Titelverteidiger Alba Berlin den zweiten Finalteilnehmer aus.