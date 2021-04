Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.05.21 | Überblick

Neben Mai-Kundgebungen Demonstrationen, Corona und viel Polizei

BERLIN/HAMBURG: Am Tag der Arbeit und neben der traditionellen DGB-Hauptkundgebung ist die Polizei vielerorts im Bundesgebiet durch zahlreiche andere Demonstrationen gefordert. Ein Schwerpunkt ist dabei erneut Berlin, wo rund um den 1. Mai voraussichtlich etwa 5000 Beamte im Einsatz sein werden.

Tag der Arbeit mit Hauptkundgebung des DGB in Hamburg

HAMBURG: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat den Tag der Arbeit in diesem Jahr unter die Überschrift «Solidarität ist Zukunft» gestellt. Zur Hauptkundgebung in Hamburg werden der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann und die Hamburger Landesvorsitzende Katja Karger erwartet. Sie werden auch Gespräche mit Betriebs- und Personalräten in Hamburg führen. Neben Aktionen vor Ort will der DGB wie im vergangenen Jahr einen Livestream zum 1. Mai senden.

Internationale Truppen beginnen Abzug aus Afghanistan

KABUL: Nach fast 20 Jahren Einsatz beginnt am Samstag offiziell der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan. Rund 10.000 Nato-Soldaten der Ausbildungsmission «Resolute Support», darunter 2500 Soldaten aus den USA und rund 1100 aus Deutschland, sollen bis spätestens September das Land verlassen haben.

Brexit-Handelspakt tritt am Samstag in Kraft

BRÜSSEL: Der Brexit-Handelspakt der Europäischen Union mit Großbritannien tritt am Samstag (1. Mai) in Kraft. Fast fünf Jahre nach der Entscheidung der Briten für den EU-Austritt steht damit endgültig die rechtliche Grundlage für die künftigen Beziehungen beider Seiten. In der Praxis ändert sich kaum etwas, denn der Vertrag wurde seit Jahresbeginn bereits vorläufig angewendet.

Bahn nimmt gesperrte rechtsrheinische Strecke wieder in Betrieb

KESTERT: Rund sieben Wochen nach dem Felssturz an Europas meistbefahrener Güterzugstrecke will die Deutsche Bahn sie am frühen Samstagmorgen wieder in Betrieb nehmen, vorerst nur eingleisig. Am 9. Mai soll auch das zweite Gleis wieder geöffnet werden, wie die Bahn mitteilte. Am 15. März waren bei Kestert nahe des Loreley-Felsens tonnenschwere Schieferplatten auf die rechtsrheinischen Gleise gestürzt. Verletzte gab es auf der Strecke Wiesbaden-Koblenz nicht.

Holstein Kiel trotz Dauerstress hungrig auf Pokal-Halbfinale beim BVB

KIEL: Holstein Kiel will seine Erfolgsgeschichte im DFB-Pokal um ein Kapitel erweitern. Am Samstag (20.30 Uhr/ARD/Sky) tritt der Fußball-Zweitligist zum zweiten DFB-Halbfinale bei Borussia Dortmund an. Der Bayern-Bezwinger steht zum ersten Mal in seiner Geschichte in der Vorschlussrunde. Trotz der Terminhatz in der 2. Bundesliga mit drei Nachholspielen und drei weiteren Spieltagen hätten die Kieler gegen eine zusätzliche Begegnung am 13. Mai in Berlin nichts einzuwenden.